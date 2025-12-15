  1. Clients Privés
Genève Un camion percute une cycliste, qui décède

ATS

15.12.2025 - 17:37

Une cycliste de 28 ans a perdu la vie à Genève après avoir été percutée par un camion. A la suite du choc, elle a été entrainée sous le véhicule et était décédée lorsque les secours sont arrivés sur place.

Une cycliste a perdu la vie à Genève après avoir été percutée sur la bande cyclable par un camion.
Une cycliste a perdu la vie à Genève après avoir été percutée sur la bande cyclable par un camion.
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 17:37

15.12.2025, 17:40

L'accident s'est produit lundi matin à l'angle de l'Avenue Giuseppe-Motta et du chemin Camille-Vidart, écrit la police cantonale de Genève dans un communiqué. Le chauffeur du camion, âgé de 52 ans, circulait en direction de la place des Nations.

Alors qu'il s'engageait sur le chemin Camille-Vidart avec son véhicule, l'homme a traversé la bande cyclable sur laquelle circulait la victime. L'avant du véhicule est alors venu percuter la jeune femme, qui a perdu la vie.

Afin de déterminer les circonstances de cet accident, une enquête est menée par la Brigade routière et accidents (BRA) sous la direction du Ministère public. Il s'agit du huitième décès sur les routes genevoises en 2025.

