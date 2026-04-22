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Genève Un homme menaçant interpellé par la police

ATS

22.4.2026 - 19:12

Un homme a été interpellé mercredi après-midi par la police dans le quartier de la Jonction à Genève. Il s'était retranché à son domicile après avoir menacé des tiers, ont indiqué les forces de l'ordre à Keystone-ATS.

Le forcené s'est retranché à son domicile, dans le quartier de la Jonction.
Le forcené s'est retranché à son domicile, dans le quartier de la Jonction.
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 19:12

22.04.2026, 19:41

Peu avant 15h30, la police genevoise est intervenue pour «un individu qui avait un comportement menaçant à l'encontre de tiers», a indiqué une porte-parole de la police cantonale genevoise à Keystone-ATS. Elle a confirmé des informations relayées par le média en ligne Blick.

L'homme s'était retranché chez lui, dans le quartier de la Jonction. Il a été interpellé vers 17h50, au terme de négociations, a-t-elle ajouté. Il n'y a pas eu de blessé.

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