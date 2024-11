Les Transports publics genevois (tpg) annoncent plusieurs changements à partir du changement d'horaire du 15 décembre 2024. L’offre se développe tôt le matin et tard le soir pour favoriser les déplacements liés aux loisirs. Une ligne dite des plages sera lancée ce printemps, le long du U lacustre.

A Genève, une ligne des plages desservira le U lacustre le week-end pendant la belle saison (photo prétexte). ATS

ATS

Compte tenu des engagements de conducteurs réalisés ces derniers mois, les tpg confirment leur capacité à assurer pleinement leur offre, écrivent-ils jeudi dans un communiqué. Les lignes connaîtront, de manière générale, un premier départ à 5h00 du matin.

Les correspondances entre les tpg et le Léman Express seront assurées dès cette heure-là dans le canton. Les tpg seront aussi plus présents en fin de soirée.

Au niveau technologique, les premiers bus électriques de nouvelle génération seront mis en exploitation sur la ligne 5, qui relie Thônex-Vallard à l’aéroport via le centre-ville, dans le courant 2025. Cette ligne pilote marquera la poursuite de l’électrification de la flotte des tpg.

Par ailleurs, une ligne des plages sera mise en service le long du U lacustre entre Bois Caran à Collonge-Bellerive et le Creux de Genthod. Elle portera le numéro 29 et sera opérationnelle du 2 mai jusqu’au 29 septembre du vendredi de 21h00 à minuit, ainsi que le samedi et le dimanche de 9h00 à minuit.

D’autres modifications sont prévues sur différentes lignes exploitées à travers le canton de Genève, notamment des renforts ciblés sur la ligne 8 circulant de Veyrier à Palexpo. L’ensemble des changements planifiés sur le réseau ainsi que les nouveaux horaires – valables à partir du 15 décembre – sont consultables sur le site internet des tpg.

https://www.tpg.ch/fr/nouveautes-sur-le-reseau-au-15-decembre-2024

nt, ats