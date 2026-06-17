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Dès jeudi Genève et de Vaud activent l'alerte canicule

ATS

17.6.2026 - 10:57

Genève et Vaud activent l'alerte canicule dès jeudi. En cause, les températures élevées prévues jusqu'à mardi au moins. Pendant cette période de fortes chaleurs, les communes et institutions des deux cantons déploient des mesures pour protéger la santé de la population.

Les cantons de Genève et de Vaud activent l'alerte canicule dès jeudi afin de protéger la population. En cause, les températures élevées prévues jusqu'à mardi au moins (illustration).
Les cantons de Genève et de Vaud activent l'alerte canicule dès jeudi afin de protéger la population. En cause, les températures élevées prévues jusqu'à mardi au moins (illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 10:57

17.06.2026, 11:27

A Genève, le service du médecin cantonal recommande à chacun de se protéger de la chaleur, de s'hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage, indique-t-il mercredi. Les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, celles qui travaillent à l'extérieur et les malades sont particulièrement à risque.

Si les dispositifs seront mis en place dès jeudi, le canton de Vaud invite la population à adopter immédiatement les bons réflexes. Des conseils sont disponibles sur différents sites Internet des deux cantons, qui rappellent que les coups de chaleur sont une urgence vitale. Une température corporelle élevée, un état confusionnel, une faiblesse générale, des nausées et des crampes sont des signes d'alerte.

L'activation des plans canicule repose sur des critères précis. Les températures moyennes journalières (24 heures) prévues doivent être égales ou supérieures à 25 degrés pendant cinq jours consécutifs ou à 27 degrés pendant trois jours consécutifs. Selon MétéoSuisse, le thermomètre pourrait progressivement grimper jusqu'à 37 degrés lundi au bout du lac.

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