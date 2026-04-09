Passe d'armes entre George Clooney et le clan Trump

George Clooney a de nouveau fait l'objet d'insultes de la part de l'administration du président américain Donald Trump. En réponse, l'acteur a souligné, dans un communiqué publié par Deadline, que le temps était plutôt au « débat vigoureux de plus haut niveau».

George Clooney a fustigé l'administration Trump après qu'un porte-parole du président a critiqué ses talents d'acteur pour la énième fois. Covermedia

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Dans un discours prononcé le 8 avril (26) devant des étudiants à Cuneo, en Italie, l'acteur oscarisé a affirmé que le dirigeant américain avait commis un « crime de guerre» en employant récemment un langage génocidaire à l'égard de l'Iran en cas d'absence d'accord avec Téhéran. Donald Trump avait notamment prévenu en début de semaine qu'« une civilisation entière mourra(it) ce soir», avant de s'accorder avec l'Iran sur un cessez-le-feu de deux semaines.

Plus tard, le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a réagi aux commentaires de George Clooney en déclarant: « La seule personne qui commet des crimes de guerre, c'est George Clooney, pour ses films horribles et ses terribles talents d'acteur».

Quelques heures plus tard, la star de Jay Kelly a rétorqué à son tour, invitant Donald Trump et ses collègues à se concentrer sur la fin du conflit en Iran plutôt que d'échanger des injures.

« Des familles perdent leurs proches. Des enfants ont été incinérés. L'économie mondiale est sur le fil du rasoir. L'heure est au débat vigoureux au plus haut niveau. Pas aux injures infantiles», a-t-il tranché dans un communiqué relayé par Deadline. « Je vais commencer. Un crime de guerre est évoqué «lorsqu'il y a intention de détruire physiquement une nation», comme le définissent la Convention sur le génocide et le Statut de Rome. Quelle est la défense de l'administration? (à part me traiter d'acteur raté, ce que je reconnais volontiers puisque j'ai joué dans Batman et Robin)»

Donald Trump a confirmé le 7 avril (26) un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz et le temps d'ouvrir les négociations.

« Il a été convenu, il y a longtemps, et malgré toute fausse rhétorique contraire – PAS D'ARMES NUCLÉAIRES et le détroit d'Ormuz SERA OUVERT ET SÛR», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social le lendemain. « Pendant ce temps, nos grands militaires se chargent et se reposent, attendant avec impatience, en fait, leur prochaine conquête. L'AMERIQUE EST DE RETOUR!»

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump et George Clooney, un fervent soutien démocrate, s'accrochent. Plus tôt cette année, le président des Etats-UNis s'est moqué de l'acteur d'Ocean's Eleven après qu'il a été confirmé que lui et sa femme, Amal Clooney, ainsi que leurs jumeaux de huit ans, Alexander et Ella, avaient obtenu la nationalité française.