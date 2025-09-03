  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Gérard Depardieu, déjà condamné pour agressions sexuelles, sera jugé pour viols

Basile Mermoud

3.9.2025

Déjà condamné pour agressions sexuelles, l'acteur français Gérard Depardieu, 76 ans, devrait être traduit en justice au cours d'un nouveau procès, devant une cour criminelle à Paris pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould.

L'acteur, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts» en 2021 (archive).
L'acteur, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts» en 2021 (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.09.2025, 18:59

M. Depardieu pourrait comparaître prochainement lors d'un retentissant procès dans la capitale, sous réserve d'une décision différente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

L'avocat de l'acteur, Jérémie Assous, a en effet annoncé sur la chaîne BFMTV qu'il allait faire appel, possible en matière criminelle, de l'ordonnance de renvoi, rendue le 28 août.

«Le magistrat instructeur a oeuvré depuis 2020, date de la mise en examen, à ce que Gérard Depardieu soit renvoyé devant une juridiction de jugement. Elle n'a jamais pensé un instant (qu'il) pouvait bénéficier comme tout à chacun d'une instruction à charge et à décharge», a-t-il dénoncé.

« Bientôt sept ans… ». Affaire Depardieu: une avancée judiciaire saluée par la plaignante

« Bientôt sept ans… »Affaire Depardieu: une avancée judiciaire saluée par la plaignante

La comédienne, née en 1995, a de son côté salué le renvoi, sur Instagram : «Sept ans après, sept ans d'horreur et d'enfer... (...). L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal a réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée».

L'acteur, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts» en 2021, condamnation dont il a fait appel.

La juge d'instruction «ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour des viols par pénétration digitale à deux dates, les 7 et 13 août 2018» au domicile parisien de l'acteur, a déclaré à l'AFP son avocate Me Carine Durrieu Diebolt.

«Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme»

Et d'ajouter: «Nous sommes soulagées et confiantes, ma cliente et moi (...). Cette ordonnance est également une réponse aux allégations mensongères portées à son encontre dans certains médias». L'acteur est inculpé depuis le 16 décembre 2020 dans le cadre de cette instruction.

Dans une lettre publiée dans le quotidien Le Figaro en octobre 2023, il avait contesté les accusations. «Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme», avait-il affirmé, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould.

«Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée», avait-il écrit. «Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation».

Charlotte Arnould avait initialement déposé une plainte en août 2018 dans une gendarmerie du sud de la France, puis le parquet d'Aix-en-Provence (sud-est) s'était dessaisi au profit du parquet de la capitale.

En tournage. En pleine tempête, Gérard Depardieu joue «une figure mystérieuse»

En tournageEn pleine tempête, Gérard Depardieu joue «une figure mystérieuse»

Après un premier classement sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée», l'actrice avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui avait abouti à l'été 2020 à l'ouverture d'une information judiciaire.

Gérard Depardieu, mondialement connu pour ses rôles notamment dans «Le dernier métro» (1980), «Cyrano de Bergerac (1990), "Green Card» (1990) ou «1492: Christophe Colomb» (1992), a été pendant plusieurs décennies considéré comme un monstre sacré du cinéma français, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

Les plus lus

Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»
Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs