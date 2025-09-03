Déjà condamné pour agressions sexuelles, l'acteur français Gérard Depardieu, 76 ans, devrait être traduit en justice au cours d'un nouveau procès, devant une cour criminelle à Paris pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould.

L'acteur, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts» en 2021 (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

M. Depardieu pourrait comparaître prochainement lors d'un retentissant procès dans la capitale, sous réserve d'une décision différente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

L'avocat de l'acteur, Jérémie Assous, a en effet annoncé sur la chaîne BFMTV qu'il allait faire appel, possible en matière criminelle, de l'ordonnance de renvoi, rendue le 28 août.

«Le magistrat instructeur a oeuvré depuis 2020, date de la mise en examen, à ce que Gérard Depardieu soit renvoyé devant une juridiction de jugement. Elle n'a jamais pensé un instant (qu'il) pouvait bénéficier comme tout à chacun d'une instruction à charge et à décharge», a-t-il dénoncé.

La comédienne, née en 1995, a de son côté salué le renvoi, sur Instagram : «Sept ans après, sept ans d'horreur et d'enfer... (...). L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal a réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée».

L'acteur, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts» en 2021, condamnation dont il a fait appel.

La juge d'instruction «ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour des viols par pénétration digitale à deux dates, les 7 et 13 août 2018» au domicile parisien de l'acteur, a déclaré à l'AFP son avocate Me Carine Durrieu Diebolt.

«Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme»

Et d'ajouter: «Nous sommes soulagées et confiantes, ma cliente et moi (...). Cette ordonnance est également une réponse aux allégations mensongères portées à son encontre dans certains médias». L'acteur est inculpé depuis le 16 décembre 2020 dans le cadre de cette instruction.

Dans une lettre publiée dans le quotidien Le Figaro en octobre 2023, il avait contesté les accusations. «Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme», avait-il affirmé, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould.

«Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée», avait-il écrit. «Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation».

Charlotte Arnould avait initialement déposé une plainte en août 2018 dans une gendarmerie du sud de la France, puis le parquet d'Aix-en-Provence (sud-est) s'était dessaisi au profit du parquet de la capitale.

Après un premier classement sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée», l'actrice avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui avait abouti à l'été 2020 à l'ouverture d'une information judiciaire.

Gérard Depardieu, mondialement connu pour ses rôles notamment dans «Le dernier métro» (1980), «Cyrano de Bergerac (1990), "Green Card» (1990) ou «1492: Christophe Colomb» (1992), a été pendant plusieurs décennies considéré comme un monstre sacré du cinéma français, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.