Le psychanalyste Gérard Miller a été placé en garde à vue mardi dans l'enquête ouverte en février 2024 à Paris après des plaintes de femmes l'accusant de viols et agressions sexuelles, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien et Mediapart.

Gérard Miller lors du 19ᵉ Festival international du film de Marrakech, à Marrakech, le 16 novembre 2022. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Basile Mermoud

Plusieurs femmes, dont des mineures, avaient dénoncé à la justice des violences sexuelles ayant eu lieu au cours de séances d'hypnose, à son cabinet ou à son domicile. Le psychanalyste médiatique, qui conteste les accusations, est entendu à la Brigade de protection des mineurs.