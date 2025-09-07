  1. Clients Privés
Hommage national Giorgio Armani sera inhumé lundi dans l'intimité familiale

ATS

7.9.2025 - 17:03

Le couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, sera inhumé lundi après-midi dans l'intimité familiale dans un village du nord de l'Italie. C'est ce qu'ont annoncé des responsables locaux.

De nombreuses personnes se sont rassemblées pour rendre hommage au créateur italien.
De nombreuses personnes se sont rassemblées pour rendre hommage au créateur italien.
ATS

Keystone-SDA

07.09.2025, 17:03

07.09.2025, 17:20

«Les funérailles privées de Giorgio Armani auront lieu dans la petite église de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta», à une centaine de kilomètres au sud de Milan, a indiqué dimanche l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli.

Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune qui abrite déjà la tombe de la mère. Les environs seront bouclés «pour des raisons de sécurité et afin de garantir la confidentialité des funérailles, prévues à 15h30», ajoute-t-elle dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Milliers de personnes

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a également annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi. Dimanche, des milliers de personnes continuaient de défiler dans la chapelle ardente pour le styliste ouverte jusqu'à 18h00 dans l'Armani Teatro à Milan, près du siège du groupe dans un ancien quartier industriel de la ville.

Parmi elles figuraient également des personnalités comme l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiisou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta.

D'imposantes couronnes de roses ont été déposées à l'entrée de la salle où repose le cercueil, entouré de lanternes posées au sol. Des stars d'Hollywood aux responsables politiques, de nombreuses personnalités ont rendu hommage au couturier, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe.

