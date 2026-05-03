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Glaris Un randonneur trouve la mort après une chute

ATS

3.5.2026 - 12:51

Un homme de 70 ans a trouvé la mort vendredi lors d'une randonnée en montagne à Bärentritt, dans le canton de Glaris. Selon la police, il a fait une chute depuis une paroi rocheuse.

Selon la police, le malheureux a fait une chute depuis une paroi rocheuse. (image d'illustration)
Selon la police, le malheureux a fait une chute depuis une paroi rocheuse. (image d'illustration)
Keystone

Keystone-SDA

03.05.2026, 12:51

La police cantonale de Glaris a indiqué dimanche que des proches avaient signalé la disparition de l'homme vendredi soir, après avoir perdu tout contact avec lui.

Selon les informations disponibles, les sauveteurs ont finalement retrouvé le corps sans vie de l'homme dans la région de Brächalp. Outre les secours en montagne et la police cantonale, la Rega a également participé aux opérations de recherche.

Selon le communiqué, l'homme de 70 ans résidait dans le canton de Zurich. Le ministère public a ouvert une enquête sur ce décès.

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