  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Glyphosate La justice européenne donne raison aux ONG

ATS

19.11.2025 - 15:27

La justice européenne a donné raison, mercredi, à trois organisations environnementales, estimant que la Commission européenne avait commis une «erreur de droit» lors d'une prolongation de l'autorisation du glyphosate, un herbicide vivement combattu par ces associations.

Même si, suite à la décision de jeudi, le glyphosate reste autorisé au niveau de l'UE, chaque Etat reste chargé d'autoriser les produits contenant la substance et peut adopter des restrictions selon les spécificités locales et effets potentiels sur l'environnement (Photo d'illustration).
Même si, suite à la décision de jeudi, le glyphosate reste autorisé au niveau de l'UE, chaque Etat reste chargé d'autoriser les produits contenant la substance et peut adopter des restrictions selon les spécificités locales et effets potentiels sur l'environnement (Photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:27

Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Bruxelles aurait dû donner suite aux demandes des ONG de réexaminer un «règlement d'exécution» européen de 2022 prolongeant d'un an l'autorisation du glyphosate.

Cet herbicide a depuis été autorisé par Bruxelles jusqu'en 2033.

La décision de la Cour mercredi concerne aussi le boscalid, un fongicide très utilisé en agriculture et dont les effets potentiels sur l'homme inquiètent certains scientifiques.

«La prolongation temporaire d'approbation des substances actives ne peut être appliquée de manière automatique ou systématique», souligne la CJUE.

Trois associations avaient saisi la justice européenne sur le sujet: le collectif Pesticide Action Network (PAN) Europe, ainsi qu'une organisation française Pollinis et allemande, l'Aurelia Stiftung.

Ces arrêts peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois.

Des ONG dont PAN Europe ont également saisi beaucoup plus largement la justice européenne pour contester l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2033.

Santé publique pas protégée

Elles accusent la Commission d'avoir «manqué à son devoir de protection de la santé publique».

La procédure pourrait être plus longue sur ce volet.

A la suite d'un vote des Etats membres qui n'avait pas permis de dégager de majorité, la Commission européenne avait pris l'initiative en novembre 2023 de renouveler l'autorisation du glyphosate pour dix ans.

Elle s'était appuyée sur un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdiction.

Le glyphosate, substance active de plusieurs herbicides très courants, avait été classé en 2015 comme «cancérogène probable» par un centre de recherche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – conclusion confirmée en 2021 par l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), organisme français de recherche scientifique.

Les plus lus

Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Que peut-on attendre d'une publication du dossier Epstein ?
Sauvetage nocturne: Air Zermatt tire un randonneur du chaos
Roger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026