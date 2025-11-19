La justice européenne a donné raison, mercredi, à trois organisations environnementales, estimant que la Commission européenne avait commis une «erreur de droit» lors d'une prolongation de l'autorisation du glyphosate, un herbicide vivement combattu par ces associations.

Même si, suite à la décision de jeudi, le glyphosate reste autorisé au niveau de l'UE, chaque Etat reste chargé d'autoriser les produits contenant la substance et peut adopter des restrictions selon les spécificités locales et effets potentiels sur l'environnement (Photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Bruxelles aurait dû donner suite aux demandes des ONG de réexaminer un «règlement d'exécution» européen de 2022 prolongeant d'un an l'autorisation du glyphosate.

Cet herbicide a depuis été autorisé par Bruxelles jusqu'en 2033.

La décision de la Cour mercredi concerne aussi le boscalid, un fongicide très utilisé en agriculture et dont les effets potentiels sur l'homme inquiètent certains scientifiques.

«La prolongation temporaire d'approbation des substances actives ne peut être appliquée de manière automatique ou systématique», souligne la CJUE.

Trois associations avaient saisi la justice européenne sur le sujet: le collectif Pesticide Action Network (PAN) Europe, ainsi qu'une organisation française Pollinis et allemande, l'Aurelia Stiftung.

Ces arrêts peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois.

Des ONG dont PAN Europe ont également saisi beaucoup plus largement la justice européenne pour contester l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2033.

Santé publique pas protégée

Elles accusent la Commission d'avoir «manqué à son devoir de protection de la santé publique».

La procédure pourrait être plus longue sur ce volet.

A la suite d'un vote des Etats membres qui n'avait pas permis de dégager de majorité, la Commission européenne avait pris l'initiative en novembre 2023 de renouveler l'autorisation du glyphosate pour dix ans.

Elle s'était appuyée sur un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdiction.

Le glyphosate, substance active de plusieurs herbicides très courants, avait été classé en 2015 comme «cancérogène probable» par un centre de recherche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – conclusion confirmée en 2021 par l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), organisme français de recherche scientifique.