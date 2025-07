Le chavirage d'une barge mardi dans le golfe de Suez a fait au moins quatre morts et une vingtaine de blessés, ont rapporté les autorités égyptiennes mercredi matin.

Keystone-SDA ATS

La barge Adam Marine 12 s'est renversée dans la zone de Gebel El-Zeit, dans le nord-est de l'Egypte (à quelque 250 km de l'entrée du canal de Suez), a indiqué le ministère du Pétrole et des Ressources minérales sur son compte Facebook.

Le ministère a précisé avoir été prévenu des événements par l'entreprise Offshore Shukeir Oil Company Co. (Osoco). Il n'a pas fourni davantage d'informations sur les causes du chavirage.

«Quatre individus blessés ont été évacués par les airs et 18 autres ont été transportés par ambulance vers l'hôpital El Gouna», dans l'est de l'Egypte, tandis que les corps de «quatre morts ont été transférés vers l'hôpital général d'Hurghada (est), a informé le ministère de la Santé sur X mercredi.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Santé Khaled Abdel Ghaffar, ainsi que les ministres du Pétrole et du Travail suivent la situation, de même source.

Le canal de Suez, sur lequel débouche le golfe du même nom, est une voie navigable essentielle entre l'Europe et l'Asie.

Environ 12% du commerce maritime mondial transitait par le canal, avant que ne débutent en 2023 les attaques en mer Rouge des rebelles houthis du Yémen, menées en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, affirment-ils.

En 2021, un porte-conteneurs d'une capacité de 200'000 tonnes, l'Ever Given, avait encastré sa proue dans la rive est du canal de Suez et l'avait bloqué pendant six jours, perturbant fortement le commerce maritime mondial.