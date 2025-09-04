  1. Clients Privés
FR

100 millions d'utilisateurs lésés Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données

ATS

4.9.2025 - 03:17

Le groupe américain Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée. Le géant d'Internet a annoncé vouloir faire appel.

Google a continué à collecter les données privées de ces utilisateurs alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 03:17

04.09.2025, 06:03

Il a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée selon la loi californienne, pour avoir continué à collecter les données privées de ces utilisateurs alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury d'une cour fédérale de San Francisco au terme d'un procès entamé à la mi-août. L'affaire découle d'un recours collectif déposé en juillet 2020.

Les plaignants, dont environ 98 millions ont été reconnus par le tribunal, avaient désactivé le paramètre «Activité sur le Web et les applications» et un autre sous-paramètre de suivi. Ils refusaient ainsi la collecte des données issues de leur utilisation de services du géant d'Internet, comme le navigateur Chrome, Google Maps ou Google Actualités.

«Les promesses et garanties de Google en matière de confidentialité sont des mensonges éhontés», ont déclaré les avocats des plaignants lors du procès.

«Cette décision méconnaît le fonctionnement de nos produits et nous allons faire appel», a déclaré José Castaneda, porte-parole de Google joint par l'AFP. «Nos outils de confidentialité permettent aux utilisateurs de contrôler leurs données et lorsqu'ils désactivent la personnalisation, nous respectons leur choix», a-t-il ajouté.

Aussi condamné en France

Le groupe fait valoir que les données collectées après la désactivation du paramètre de suivi ne permettent pas d'identifier les utilisateurs.

La filiale d'Alphabet est de longue date sous pression pour trouver un équilibre entre sa diffusion de publicités lucratives, au coeur de son succès financier, et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Le géant de la Silicon Valley s'efforce ainsi de remplacer les cookies, ces petits fichiers qui permettent de suivre l'activité en ligne et de mieux cibler les publicités, par un mécanisme moins intrusif mais tout aussi efficace.

En France, Google a écopé mercredi d'une amende record de 325 millions d'euros pour des manquements sur les cookies ainsi que sur la publicité. Cette sanction lui a été infligée par l'autorité française de contrôle du respect de la vie privée (CNIL), qui lui reproche d'avoir affiché des publicités au milieu des courriels d'utilisateurs français de Gmail sans leur consentement et pour un défaut d'information sur l'usage des cookies, des traceurs de navigation.

La décision rendue à San Francisco intervient au lendemain de celle d'un juge fédéral à Washington qui a donné gain de cause à Google en rejetant la demande du gouvernement américain de voir le groupe contraint de vendre son navigateur de l'Internet Chrome dans une affaire antimonopole.

