Intempéries Goppenstein : Le train et le rail bientôt dégagés

ATS

20.2.2026 - 15:01

Les trains circuleront à nouveau entre Kandersteg (BE) et Brigue en passant par Goppenstein (VS) dès lundi matin. La compagnie BLS a en effet pu démarrer les opérations de remise en état des lieux où un train a déraillé lundi, causant d'importantes perturbations.

Les travaux de sauvetage sont en cours, après l'incident de lundi, qui a vu un convoi dérailler entre Goppenstein et Hohtenn.
Les travaux de sauvetage sont en cours, après l'incident de lundi, qui a vu un convoi dérailler entre Goppenstein et Hohtenn.
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 15:01

20.02.2026, 15:16

La situation avalancheuse s'est détendue dans la région, explique la compagnie ferroviaire bernoise dans un communiqué vendredi. Les travaux de sauvetage sont donc en cours, après l'incident de lundi, qui a vu un convoi dérailler entre Goppenstein et Hohtenn.

«Les services d'intervention et d'entretien de la BLS et des CFF ont pu se rendre sur place pour la première fois jeudi matin afin de commencer les travaux d'évacuation du train endommagé et de remise en état des voies et des caténaires», détaille la BLS.

Dans un premier temps, il a fallu enlever la neige qui avait entre-temps durci, poursuit-elle. Il s'agit ensuite de séparer les wagons, de les réassembler et de les remettre sur les voies. Le train doit ensuite être remorqué.

La troisième phase des opérations sera dédiée aux travaux de construction et d'entretien de la voie et la caténaire, soit le système de câbles aériens. Au total, jusqu'à 30 personnes du BLS et des CFF interviennent sur le lieu de l'accident.

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi

Ligne rétablie dès lundi

La BLS confirme ainsi le calendrier annoncé plus tôt dans la semaine: les trains devraient pouvoir circuler à nouveau selon l'horaire à partir de lundi matin 05h30 entre Berne, Kandersteg, Goppenstein et Brigue. La ligne sera alors praticable sur une seule voie. Dès samedi, des trains circuleront à nouveau entre Hohtenn et Brigue.

Pour mémoire, cinq personnes ont été blessées dans l'incident de lundi matin. Parmi elles figuraient le conducteur de la locomotive, qui se trouve encore à l'hôpital, ainsi que l'accompagnateur de voyage, qui a pu rentrer chez lui après consultation médicale, indique la BLS.

La compagnie ferroviaire a également tenu à assurer que «l'exploitation ferroviaire est sécurisée et protégée par de nombreux systèmes de surveillance et ouvrages de protection – surtout sur les tronçons particulièrement exposés comme au Lötschberg. «L'événement actuel fait l'objet d'une enquête approfondie et des mesures supplémentaires en découlent», assure encore la compagnie ferroviaire.

Le danger reste élevé. Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !

Le danger reste élevéImpressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !

