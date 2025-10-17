  1. Clients Privés
Grèce Deux morts dans un nouveau naufrage de migrants en mer Egée

ATS

17.10.2025 - 10:31

Deux femmes ont été retrouvées mortes sur une côte rocheuse de l'île grecque de Chios, en mer Egée, où une embarcation de fortune transportant 29 migrants s'est échouée vendredi, a-t-on appris auprès des garde-côtes grecs.

La mer reste très dangereuse pour les embarcations de migrants (illustration, archives).
La mer reste très dangereuse pour les embarcations de migrants (illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

17.10.2025, 10:31

«Lors d'une opération de secours de migrants (dont l'embarcation s'est échouée sur la côte rocheuse), deux femmes ont été découvertes sans vie et 10 personnes, dont trois blessées grièvement, ont été transférées à l'hôpital de Chios», a précisé à l'AFP un responsable du bureau de presse des garde-côtes.

Au total, 27 personnes ont été secourues, selon la même source, qui n'a pas précisé leur nationalité.

Proche des côtes occidentales de la Turquie, Chios comme d'autres îles grecques telles que Lesbos sont l'une des principales portes d'entrée des migrants en quête d'asile dans l'Union européenne.

Ces traversées périlleuses sont souvent fatales: le naufrage à Chios est le second en 10 jours en mer Egée.

Le 7 octobre, quatre corps avaient été repêchés par les garde-côtes au large de Lesbos après le naufrage de leur embarcation gonflable transportant au total 38 migrants.

Forte hausse des arrivées

En outre, une opération de sauvetage par les garde-côtes a eu lieu vendredi matin au large de la Crète (sud), au cours de laquelle 23 migrants ont été transférés sains et saufs à La Canée, en Crète, selon les garde-côtes.

La Grèce a connu durant l'été une forte augmentation des arrivées de migrants en Crète, en provenance principalement de Libye.

Le gouvernement conservateur grec, qui ne cesse de durcir sa politique migratoire, a décidé début juillet de suspendre pour trois mois les demandes d'asile de personnes arrivant des pays d'Afrique du Nord.

Cette mesure a été dénoncée par de nombreuses organisations internationales, dont le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Conseil de l'Europe.

