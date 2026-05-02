La Grèce a vécu le 1er mai le plus froid depuis 70 ans

Le 1er mai le plus froid depuis 70 ans a été enregistré en Grèce, en raison notamment de vents du nord et de pluies. Samedi, des chutes de neige ont même été observées dans plusieurs régions montagneuses du pays, comme en Arcadie, dans le Péloponnèse.

Le 1er mai en Grèce n'avait jamais été aussi froid depuis 70 ans: il a fait 14 degrés à Athènes (photo d'illustration). ATS

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«En 1987, la température à Athènes était de 17 degrés Celsius, en 1944, elle était de 16 degrés et ce 1er mai, elle était de 14 degrés: un record en 70 ans», a expliqué le météorologue Panagiotis Giannopoulos, au média grec Ta Nea et au site in.gr.

La vague de froid ne devrait cependant pas durer, selon les prévisions météorologiques. Dès la semaine prochaine, les températures devraient revenir à la normale pour la saison, soit plus de 20 degré Celsius.