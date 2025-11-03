La formation de base des futurs policiers valaisans se déroule, à nouveau depuis ce lundi, sur le territoire cantonal, à Grône. Cette première volée est composée de 31 aspirants, dont 21 francophones et 10 germanophones.

Après deux décennies, les nouveaux aspirants policiers valaisans ne sont plus formés à Savatan (VD) mais à Grône (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce retour découle des décisions des cantons de Genève et de Vaud de rapatrier la formation de base de leurs policiers municipaux et cantonaux sur leurs territoires respectifs. Le Valais a ainsi dû s’organiser en conséquence et a mis sur pied, en un an, une école opérationnelle, en Valais, quittant, de facto, le site de Savatan (VD) après deux décennies.

«Cette nouvelle école offre une formation policière «AOC Valais», ancrée dans le territoire et adaptée aux réalités du canton», s'est réjouie, lundi matin, la Police cantonale valaisanne dans un communiqué..

Certifiée par la Commission paritaire nationale, la formation repose sur un enseignement de deux ans, combinant théorie et pratique. Les aspirants suivront plus de 1'200 heures de cours couvrant l’ensemble des compétences opérationnelles indispensables: droit, maintien de l’ordre, tir, psychologie, circulation routière, sécurité personnelle, premiers secours, éthique et gestion de crise. Des mises en situation réalistes et des exercices immersifs complèteront cet apprentissage.