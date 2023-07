Susan Sarandon et son fils Jack Henry Robbins ont rejoint les acteurs et scénaristes en grève. Comme l'a montré la comédienne sur Instagram, elle s'est rendue à une manifestation à New York.

Susan Sarandon était sur le piquet de grève des acteurs américains avec son fils Jack Henry Robbins. KEYSTONE

Mercredi (19 juillet 23), la star de 76 ans a partagé une photo sur Instagram d'elle-même aux côtés de son fils cinéaste de 34 ans, tous deux manifestant pour soutenir les autres membres de la Screen Actors Guild et de la Writers Guild of America.

« Habituellement, mon fils finirait cette légende mais il est en grève», a-t-elle écrit en haut de la photo, ajoutant: « Une famille qui fait grève ensemble... »

L'actrice de Thelma et Louise a brièvement donné son avis sur la grève dans une vidéo qu'elle a partagée sur Instagram samedi dernier. Elle y expliquait qu'elle ne ferait plus la promotion de son nouveau film de super-héros DC Studios, Blue Beetle, ni ne filmerait de nouveaux films « jusqu'à ce que nous obtenions un contrat qui reflète les changements dans l'industrie qui soient justes pour les acteurs ».

Lupita Nyong'o, la comédienne Sarah Silverman et la star de Lost, Daniel Dae Kim, ont également été aperçus pendant une manifestation à New York, jeudi après-midi, selon le Daily Mail.

N'ayant pas réussi à trouver un compromis avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) qui représente les grands studios, le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, a rejoint, le 14 juillet, le mouvement de protestation initié par les scénaristes de la Writers Guild of America, en grève depuis le 2 mai.

Covermedia