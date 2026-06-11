Qui est Graham Platner, ce sulfureux démocrate au tatouage nazi ?

Graham Platner veut ravir aux républicains le siège de sénateur de l'État du Maine lors des élections de mi-mandat. Cet homme est un populiste arborant un tatouage nazi, qui aurait envoyé des SMS obscènes à des femmes . Ce n'est pas un démocrate comme les autres.

Graham Platner et sa femme Amy Gertner célèbrent leur victoire aux primaires démocrates le 9 juin à Blue Hill, dans le Maine. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Les primaires démocrates dans l’État du Maine, le 9 juin, sont sans équivoque. Le troisième, Davi Costello, recueille 5,61 %. Janet Mills obtient 18,42 %. Graham Platner remporte clairement la course avec près de 76 %.

C'est tout à fait remarquable, car cet homme de 41 ans n'est pas un démocrate typique. Non pas parce que ce pêcheur d'huîtres a passé plusieurs années dans le Corps des Marines et a participé à des missions en Iran et en Afghanistan. Ce sont d'autres événements de son parcours qui retiennent l'attention.

Platner, le rebelle

Dans l'annuaire de son école de 2003, Graham Platner est élu, avec une camarade de classe, dans la catégorie « Le plus susceptible de déclencher une révolution ».

Platner brandit une pancarte : « Liberté pour le Kosovo, la Tchétchénie, le Cachemire, la Palestine, le Kurdistan, le Tibet ».

Sa camarade brandit une pancarte : « Ne l'écoutez pas ».

Graham Platner dans l'annuaire de son école de 2003. Bangor Public Library

Au cours de sa campagne électorale, des commentaires publiés par Platner entre 2013 et 2021 sur le site Reddit refont surface.

Tantôt il se qualifie de « communiste », tantôt il écrit que tous les flics sont des salauds. Par ailleurs, il estime que ceux qui ont peur des viols devraient se montrer plus responsables et ne pas se défoncer au point d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un contre leur gré.

Platner présente des excuses publiques en octobre 2025: dans une vidéo sur X, le vétéran se distancie de ses déclarations passées et explique qu’à l’époque, après ses missions à l’étranger, il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

Le tatouage nazi

Platner s’est fait tatouer une tête de mort sur la poitrine droite. Pas à la manière de « Pirates des Caraïbes », mais comme celles utilisées par les SS sous le Troisième Reich.

Platner s'explique à nouveau dans une vidéo : il s'est fait tatouer à Split, en Croatie, lors d'une escale avec des camarades, dit-il: « J’ai remarqué qu’il ressemblait fortement à un symbole utilisé par les néonazis, et je tiens à souligner que ce n’était absolument pas mon intention. »

NEW: Bernie Sanders endorsed Senate candidate Graham Platner of Maine, says him getting a tattoo that resembles a Nazi symbol was a total accident.



In the new video, Platner showed off his new cover-up tattoo of dogs that he got last night.



Platner, who said he was a communist… pic.twitter.com/MhA0zKPTyM — Collin Rugg (@CollinRugg) October 22, 2025

Platner montre sa poitrine : il a fait recouvrir le tatouage. Il existe toutefois des témoignages de trois anciens compagnons d’armes qui affirment que Platner savait très bien ce qu’il s’était fait tatouer sur la poitrine.

« CBS News » revient sur le sujet en avril 2026: Platner compte-t-il également justifier cette erreur de tatouage par un syndrome de stress post-traumatique ? « Je n’ai jamais attribué l’entière responsabilité de mes opinions passées uniquement au stress post-traumatique », répond le démocrate. « Quand j’ai quitté l’armée, je sortais d’une [institution] hypermasculine et hyperviolente. »

In response to controversy surrounding a tattoo resembling a Nazi symbol and comments he made previously on Reddit, Maine Democratic Senate candidate Graham Platner says "much of it was because of the culture I had come out of."



"When I left the military, I came out of a… pic.twitter.com/C069CLxuDb — CBS News (@CBSNews) April 10, 2026

L'infanterie aurait un « sens de l'humour grossier » et une « vision étroite de nombreux sujets » : cela aurait façonné son opinion. Il y aurait toutefois eu un changement lorsqu'il est revenu dans la société civile. « Beaucoup de ces convictions et pensées, et même le langage, ont considérablement évolué avec le temps. »

WHOA! Far-left CNN’s Michael Smerconish actually just went after Democrat Graham Platner for his Nazi tattoo:



"He didn’t cover it until October of 2025 — 18 years after getting it — and only when it became a political problem.”



“Think about that for a moment. 18 years of… pic.twitter.com/UKH7Sh7osf — Blue Lives Matter (@bluelivesmtr) May 31, 2026

Le fait que Platner n’ait fait recouvrir son tatouage qu’en octobre, après 18 ans, reste toutefois un sujet de critique valable pour certains commentateurs.

Les SMS indécents

Platner est accusé d’avoir envoyé des SMS obscènes à plusieurs femmes après son mariage avec Amy Gertner en 2023. Gertner aborde ce scandale dans une vidéo. Elle se dit « furieuse » et « déçue » que cette histoire fasse désormais le tour des réseaux sociaux.

Pendant la campagne électorale, Genevieve McDonald, qui travaille pour Platner, demande à sa femme Amy Gertner si son mari a des cadavres dans le placard dont son équipe devrait être informée. Gertner parle à McDonald des SMS envoyés à d'autres femmes, ce qui est ensuite rendu public.

A message from my wife Amy: pic.twitter.com/dbDqjssevp — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) May 30, 2026

Ce n’est pas facile d’être jeune marié quand on ne peut pas avoir d’enfants et qu’en plus, il y a une campagne politique, explique Gertner. Mais ils suivent désormais une thérapie de couple – et les deux conjoints ont chacun un thérapeute. « Aucun mariage n’est parfait. Je ne veux pas d’un mariage parfait, je veux mon mariage. »

Hayes: Were you sending sexually explicit messages to other women back in 2023 2024?



Platner: At the beginning of our marriage, I made mistakes and Amy held me accountable for them, and we worked through them. And the work that we did made our marriage significantly stronger.… pic.twitter.com/1X5eInnI9K — Acyn (@Acyn) June 5, 2026

« Au début de notre mariage, j’ai commis des erreurs, et Amy m’a demandé de les assumer, et nous les avons surmontées ensemble », explique Platner lorsque Chriy Hayes aborde le sujet avec lui dans « MS Now ». « Et ce travail a considérablement renforcé notre mariage. »

Pourquoi Platner a quand même une chance

Comment se fait-il que Platner remporte les trois quarts des voix démocrates malgré ces antécédents ? « Je ne me suis pas vraiment bien comporté. J’ai été très, très franc à ce sujet », déclare l’huîtrier dans « MS Now ». « C’était avant que je devienne une personnalité publique. » Mais il se dit toujours prêt à parler de cette période où il n’allait pas très bien.

CHRIS HAYES: Are there texts of yours, pictures of yours floating around out there?



GRAHAM PLATNER: I’m not worried about it. pic.twitter.com/aqtCA164JR — MCBN (@MCBNNEWSS) June 5, 2026

« J’ai parcouru tout l’État [du Maine]. J’ai organisé plus de 80 réunions publiques. Et je réponds aux questions des [habitants du Maine], quel que soit le sujet. Je me suis rendu très accessible aux gens. Et je veux qu’ils connaissent mes problèmes. Mon parcours est celui d’un changement. »

Wow! The bar is really on the floor with some voters in Maine?



I’ll get dragged for this point, but IDGAF.



Saying, “But Platner isn’t in the Epstein files,” is not a flex.



I get it. Platner is their guy. I just wish there had been some acknowledgment from Mainers and party… pic.twitter.com/kSIGYwuhpz — Christopher Webb (@cwebbonline) June 8, 2026

Malgré les scandales, des personnalités politiques telles qu’Elizabeth Warren et Bernie Sanders soutiennent Platner. Ce dernier déclare à « CBS News » que les républicains ont déjà récolté 99 millions de dollars pour battre le démocrate.

My name is Graham Platner and I’m running for US Senate to defeat Susan Collins and topple the oligarchy that’s destroying our country.



I’m a veteran, oysterman, and working class Mainer who’s seen this state become unlivable for working people. And that makes me deeply angry. pic.twitter.com/QZfAm528N1 — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) August 19, 2025

« Pourquoi en est-il ainsi ? », demande Sanders : « S’inquiètent-ils de ses opinions ou de la façon dont il traitait les femmes ? Je ne crois pas. » L'homme de 84 ans reconnaît que Platner a admis ses erreurs : « Si l'on considère la politique en général, il n'y a pas de saints au Sénat américain. »