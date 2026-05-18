Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Voitures de luxe et montres hors de prix Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis

Sven Ziegler

18.5.2026

Le Ministère public de la Confédération et Fedpol ont saisi des avoirs de plusieurs millions de francs lors d’une vaste opération menée dans plusieurs cantons. L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’argent organisé lié au trafic de drogue.

Les autorités suisses ont saisi des millions.
Les autorités suisses ont saisi des millions.
KEYSTONE

Sven Ziegler

18.05.2026, 14:26

18.05.2026, 15:10

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le Ministère public de la Confédération et Office fédéral de la police ont saisi des avoirs de plus de 13 millions de francs.
  • Les enquêteurs ont notamment découvert 1,3 million de francs en espèces, des montres de luxe et des véhicules haut de gamme.
  • Les autorités soupçonnent une affaire de blanchiment d’argent liée au trafic de stupéfiants.
Montre plus

Le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police ont procédé début mai à des perquisitions dans plusieurs cantons, au cours desquelles d’importants avoirs ont été saisis. Selon les autorités, la valeur totale des biens confisqués et des biens immobiliers bloqués dépasse les 13 millions de francs.

Une personne a été arrêtée dans le cadre de cette opération et se trouve désormais en détention provisoire. Une autre personne mise en cause purge déjà à l’étranger une peine de prison pour des infractions liées aux stupéfiants et participation à une organisation criminelle.

L’enquête fait suite à une plainte pénale déposée par l’Office fédéral de la police. Les autorités soupçonnent les prévenus d’avoir blanchi au moins 8,1 millions de francs provenant d’un trafic de drogue présumé avant de les injecter dans le système financier suisse.

Selon le Ministère public de la Confédération, d’importantes sommes en liquide auraient été déposées sur des comptes auprès de différents intermédiaires financiers. Les suspects auraient également acheté des bijoux et des pierres précieuses, puis les auraient revendus avant de reverser les recettes sur des comptes bancaires.

Plusieurs coffres-forts saisis

Une partie de l’argent présumé illégal aurait aussi été investie dans des biens immobiliers de luxe et des véhicules haut de gamme.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert plusieurs coffres-forts. Ceux-ci contenaient notamment un sac renfermant environ 1,3 million de francs en espèces ainsi que des bijoux et des montres de luxe d’une valeur supérieure à un million de francs.

Les autorités ont également saisi cinq véhicules de luxe d’une valeur totale d’environ 1,2 million de francs. Des restrictions au registre foncier ont par ailleurs été prononcées sur plusieurs biens immobiliers estimés à 9,6 millions de francs.

Parallèlement, le Ministère public de la Confédération et Fedpol ont signalé à une autorité cantonale des soupçons d’obtention frauduleuse de permis de séjour.

Toutes les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une décision de justice définitive.

Les plus lus

Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis
«La FIS dans un état préoccupant, nous fonçons droit dans le mur»
«Flottille pour Gaza»: quatre Suisses interceptés par Israël
Enquête réouverte contre Patrick Bruel
La star des «prêtres sexy» de Rome n'a jamais été homme d'Eglise