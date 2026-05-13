  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Editions Grasset 200 écrivains se rassemblent pour lutter «en commun»

ATS

13.5.2026 - 18:46

Quelque 200 écrivains se sont rassemblés mercredi à Paris pour affirmer leur volonté de défendre leurs droits dans la crise ouverte par le limogeage du PDG de la maison d'édition Grasset. Ils imputent ce limogeage à l'homme d'affaires Vincent Bolloré.

Cette rencontre intervient un mois après l'annonce du limogeage d'Olivier Nora, le PDG emblématique de Grasset depuis 26 ans, en raison d'un désaccord avec la direction d'Hachette, maison mère de la maison d'édition, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.
Cette rencontre intervient un mois après l'annonce du limogeage d'Olivier Nora, le PDG emblématique de Grasset depuis 26 ans, en raison d'un désaccord avec la direction d'Hachette, maison mère de la maison d'édition, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 18:46

«Il y a une très grande énergie pour mener un combat en commun», a déclaré la romancière Colombe Schneck à l'issue de cette rencontre de plus de deux heures au théâtre de la Concorde.

«C'était un moment de réunion assez joyeuse. Nous, les écrivains, n'avons pas l'habitude de nous rassembler, nous sommes plutôt individualistes et indépendants. Mais nous avons réalisé l'importance de se battre ensemble» car «la situation est grave», a-t-elle ajouté.

Pour la romancière Anne Berest, l'une des organisatrices, cette rencontre, inédite dans l'histoire récente de l'édition, «participe de l'idée d'une vie intellectuelle française qui se réveille toujours à l'aube des dangers politiques». «On s'est réveillé pour dire qu'on commence à avoir peur», selon elle.

Les organisateurs ont notamment annoncé le lancement d'un site internet pour mieux communiquer et faire connaître leur lutte ainsi que le projet d'un livre collectif.

«Petite caste»

Cette rencontre intervient un mois après l'annonce du limogeage d'Olivier Nora, le PDG emblématique de Grasset depuis 26 ans, en raison d'un désaccord avec la direction d'Hachette, maison mère de la maison d'édition, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Choqués par cette décision, quelque 200 auteurs publiés ou ayant été publiés par Grasset ont affirmé leur refus de publier de nouveaux livres chez cet éditeur. Plusieurs centaines d'écrivains ont également réclamé une meilleure protection de leurs droits et la création d'une clause de conscience dans l'édition comme elle existe dans les médias.

En réponse, Vincent Bolloré a dénoncé le «vacarme» d'une «petite caste qui se croit au-dessus de tout et de tous», et assuré que Grasset «continuera» en dépit du départ de nombreux écrivains. La maison d'édition doit publier le 2 juin le nouveau livre de Boualem Sansal, «La légende», sur sa détention en Algérie.

Des avocats, des représentants des librairies indépendantes et d'autres sociétés dans le giron de Bolloré, telles que Prisma, ainsi que des parlementaires ont participé à la rencontre pour faire le point sur les initiatives prises en soutien aux auteurs.

La sénatrice socialiste Sylvie Robert a notamment expliqué pourquoi elle avait déposé une «loi d'urgence» pour les protéger face «aux dérives qui accompagnent la concentration éditoriale».

Les plus lus

Voilà comment des gérants d'hypermarché se sont rempli les poches
Pas envie «de se mettre Trump à dos» – Le Sénat refuse d'ordonner la fin de la guerre
Mystère à Brighton: trois corps de femmes repêchés en mer
Vaud: Il agresse sa famille au couteau, puis prend la fuite
Un pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs
Agent de sécurité blessé, prochain match à huis clos à Lausanne