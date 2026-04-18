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Carnet noir Gravement malade, l’actrice Nathalie Baye a rendu son dernier souffle

ATS

18.4.2026 - 10:01

L'actrice Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans, ont annoncé samedi ses proches. Elle avait joué dans des films de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol.

Keystone-SDA

18.04.2026, 10:01

18.04.2026, 11:12

Nathalie Baye est décédée «vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy», selon un communiqué commun de sa famille. Cette maladie neurodégénrative se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Audacieuse, Nathalie Baye avait su casser son image classique et sage pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie. Elle avait été révélée au public en 1973 dans «La Nuit Américaine» de François Truffaut et avait vu sa notoriété exploser après «Sauve qui peut (la vie)» en 1980.

Ancienne compagne de Johnny Hallyday (1982-1986), la comédienne française a été multirécompensée aux Césars, raflant la statuette trois années de suite de 1981 à 1983.

Le cinéma français en deuil. «C’était fait pour des bombes» - Nathalie Baye, la discrète en majesté

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