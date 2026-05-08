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Images impressionnantes Grêle extrême et tornades sèment le chaos dans le nord de l'Italie !

Sven Ziegler

8.5.2026

De violentes intempéries ont semé le chaos dans des régions de vacances populaires en Italie. En Toscane, des tornades ont été observées, des routes ont été inondées et des lieux entiers ont été recouverts de grêle. En Lombardie, des véhicules de déneigement ont même dû intervenir dans certaines régions.

Une grêle violente et des tornades s'abattent sur une région touristique italienne

Une grêle violente et des tornades s'abattent sur une région touristique italienne

Une grêle violente et des tornades s'abattent sur une région touristique italienne

08.05.2026

,

DPA, Sven Ziegler

08.05.2026, 08:22

08.05.2026, 10:45

L'Italie connaît actuellement une situation orageuse massive. La Toscane et certaines parties de la Lombardie dans le nord du pays sont particulièrement touchées. Les routes se sont ainsi transformées en très peu de temps en véritables rivières d'eau et de glace.

Rien qu'à Massa, en Toscane, il est tombé plus de 100 millimètres de pluie en seulement trois heures, soit à peu près autant qu'en un mois. Les régions concernées font partie des destinations touristiques les plus prisées.

Des tornades au-dessus de la Toscane

Plusieurs tornades ont été observées dans différentes parties de la Toscane, ce qui a provoqué une nervosité supplémentaire.

Selon les rapports, des zones autour d'Empoli, Vinci et Cascina dans la province de Pise ont été touchées. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des bourrasques de vent sombre et de violentes rafales de vent.

En de nombreux endroits, des routes et des passages à niveau ont été inondés. A Massa, même une ambulance n'a pas pu atteindre directement son lieu d'intervention. Les secouristes ont dû transporter le patient à pied jusqu'à l'ambulance.

L'Italie soudain blanche de grêle

A Cislago, la grêle est tombée en si grande quantité que les habitants ont dû l'évacuer à la pelle.
A Cislago, la grêle est tombée en si grande quantité que les habitants ont dû l'évacuer à la pelle.
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Des scènes particulièrement surréalistes se sont déroulées au nord de Milan. Selon les rapports, il est tombé tellement de grêle dans des localités comme Cislago que des rues entières ont soudain eu l'air d'être en plein hiver. Dans certains cas, des chasse-neige ont même été utilisés pour dégager les masses de glace des routes.

Les habitants ont dégagé les voitures et les trottoirs avec des pelles à neige. De violentes tempêtes de grêle se sont également abattues sur Côme et Lurago d'Erba.

Les autorités italiennes observent désormais l'évolution avec inquiétude. Des alertes ont été émises dans plusieurs régions. Les experts s'attendent à ce que d'autres orages violents suivent. La combinaison de fortes pluies, de grêle et de tornades locales serait particulièrement problématique.

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