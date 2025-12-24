Un homme qui avait menacé lundi un policier avec un couteau a été interné dans un service psychiatrique au terme de sa garde à vue, a indiqué mercredi le parquet de la ville. Il avait été blessé par balles au moment de son interpellation.

L'homme avait menacé lundi avec un couteau le personnel d'une auto-école dont il était client pour protester contre son exclusion récente. (image d'illustration) sda

Keystone-SDA ATS

La garde à vue du suspect, âgé de 34 ans, a été levée mercredi soir, «l'intéressé ayant fait l'objet» d'un placement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SPDRE), a précisé dans un communiqué la procureure-adjointe.

L'homme avait menacé lundi avec un couteau le personnel d'une auto-école dont il était client pour protester contre son exclusion récente. Celle-ci avait été décidée en raison de violences récentes qu'il avait commises contre le personnel.

A l'arrivée des policiers appelés par l'auto-école, le suspect avait pris la fuite. Poursuivi par les fonctionnaires, il avait tenté de porter des coups de couteau aux policiers dont l'un avait tiré deux fois, le blessant à une main et au thorax.

L'homme était déjà connu pour des violences depuis 2017. La plupart des cas avaient été classés sans suite compte tenu de son état psychiatrique».