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Grenoble Un mort et des blessés près d'un point de vente de drogue

ATS

27.5.2026 - 00:58

Un homme a été tué et trois autres ont été blessés par des tirs d'armes à feu près d'un point de vente de drogue mardi soir à Grenoble, en France, a-t-on appris de source policière. Ils ont été pris pour cible par un ou des tireurs à bord d'un véhicule.

Le ou les tireurs ont pris la fuite en voiture (cliché symbolique/Keystone archives).
Le ou les tireurs ont pris la fuite en voiture (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 00:58

27.05.2026, 07:09

Les quatre victimes étaient réunies avec d'autres personnes devant le local du club de football du quartier Mistral, selon le Dauphiné Libéré, quand le groupe a été visé vers 21h30, selon la police.

Un homme touché par balles est décédé sur place. Trois autres ont été blessés, dont un avec un pronostic vital engagé, et transportés par les secours à l'hôpital, selon la source policière. Le ou les tireurs ont pris la fuite à bord de leur voiture, a-t-on ajouté.

Règlements de comptes

La ville de Grenoble et certaines de ses banlieues, comme Echirolles, sont régulièrement secouées par des épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue.

France. Fusillade liée au trafic de drogue à Nice : deux morts et trois blessés

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Selon le procureur de Grenoble, Etienne Manteaux, l'année 2025 a ainsi été marquée «par la prégnance du narcotrafic et par les règlements de comptes entre groupes rivaux», avait-il déclaré en janvier à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire.

Il avait relevé «l'utilisation sur la voie publique d'armes de poing ou d'armes de guerre pour tuer, avec une récurrence inquiétante».

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