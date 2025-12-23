  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elle risque jusqu'à 6 mois de prison Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une manif pro-Palestine

ATS

23.12.2025 - 14:20

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien au groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres alors qu'elle manifestait en soutien du groupe proscrit Palestine Action (archives).
Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres alors qu'elle manifestait en soutien du groupe proscrit Palestine Action (archives).
sda

Keystone-SDA

23.12.2025, 14:20

«Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide'», a souligné un porte-parole de Defend Our Juries, précisant que la militante avait «été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste» britannique.

La police de Londres a de son côté indiqué avoir arrêté une «femme de 22 ans pour avoir brandi un objet (en l'occurrence une pancarte) en soutien à une organisation interdite (en l'occurrence Palestine Action)», sans préciser son nom.

Cette manifestation était menée en solidarité avec huit grévistes de la faim de Palestine Action, ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme «terroristes» au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme. Ces militants de 20 à 31 ans sont actuellement incarcérés en attendant leur procès pour avoir mené des actions au nom du groupe.

Huda Ammori, cofondatrice de ce groupe, a introduit un recours en justice pour contester son interdiction, qui a été critiquée aussi bien par des ONG de défense des droits humains que par le Conseil de l'Europe et le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.

Tout soutien à l'organisation est passible d'une sanction allant jusqu'à 6 mois de prison. Selon Defend Our Juries, plus de 2.000 personnes ont été arrêtées au cours des dizaines de manifestations organisées en soutien à l'organisation.

Première personnalité

Greta Thuberg est la première personnalité de premier plan à être interpellée dans ce cadre. La police de Londres a également annoncé avoir arrêté deux autres personnes, pour des soupçons de «dommages criminels» sur un immeuble du quartier d'affaires de la City.

Selon Defend Our Juries, deux militants ont recouvert la façade du bâtiment abritant la compagnie d'assurance Aspen d'une peinture rouge sang, avant de s'enchaîner à l'entrée du bâtiment. Leur objectif était d'«attirer l'attention sur la complicité d'Aspen dans le génocide, de perturber ses activités et de fermer le bâtiment», précise le groupe.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Greta Thunberg assise à même le sol avec une pancarte.

Les plus lus

Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Alec Baldwin: le stress de l'affaire Rust lui a coûté « 10 ans de vie»
Disparue à l'âge de trois ans, on la retrouve 42 ans plus tard!
Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant
Monarchie, privilèges et argent public: la polémique fait rage
Deux jeunes cambrioleurs interpellés dimanche à Gland