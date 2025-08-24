Deux hommes ont été blessés samedi soir lors d'un accident sur un toboggan aquatique à Diessehofen. L'un d'eux, 41 ans, grièvement touché, a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident (photo d’illustration). IMAGO/Pixsell

Keystone-SDA ATS

Peu après 18h30, six personnes se sont engagées sur le toboggan aquatique. Le groupe a dérapé. Deux hommes, âgés de 41 et 47 ans, sont tombés. Le deuxième souffre de blessures légères et a été transporté à l'hôpital, a indiqué dimanche la police thurgovienne. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident.