Un skieur de 57 ans se tue à Grimentz

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame en Valais Un skieur de 57 ans se tue à Grimentz

ATS

6.1.2026 - 16:24

Un accident mortel de ski s'est produit le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal, dans le Val d'Anniviers (VS). Un Suisse de 57 ans a perdu la vie.

Un skieur de 57 ans a perdu la vie dans le Val d'Anniviers (photo d'illustration).
Un skieur de 57 ans a perdu la vie dans le Val d'Anniviers (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 16:24

06.01.2026, 16:32

L’accident s’est produit vers 14h30. Pour des raisons que l’enquête déterminera, le quinquagénaire a quitté la piste balisée dans le secteur «Bendolla», à Grimentz. Il a ensuite dévalé une pente raide avant de s’immobiliser, précise un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Les patrouilleurs de la station ainsi que les secours engagés par l’Organisation cantonale valaisanne de secours sont intervenus sur place avec un hélicoptère d’Air-Glaciers. Malgré leurs efforts, la victime est décédée sur les lieux de l’accident.

Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction.

Les plus lus

«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
5 morts en France et perturbations dans plusieurs pays
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
Un skieur de 57 ans se tue à Grimentz