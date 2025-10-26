L'abattage d'environ 130'000 canards et poulets a été ordonné dans des élevages près de Berlin en Allemagne, en proie à une augmentation des cas de grippe aviaire, ont annoncé dimanche les autorités régionales.

La maladie a été détectée dans une ferme élevant environ 80'000 canards et un élevage d'environ 50'000 poulets (photo symbolique, archives) sda

Keystone-SDA ATS

La maladie a été détectée dans une ferme élevant environ 80'000 canards et un élevage d'environ 50'000 poulets, a déclaré l'arrondissement de Maerkisch-Oderland dans l'Etat de Brandebourg, dans un communiqué.

«L'office vétérinaire a décidé, en consultation avec les autorités compétentes, de retirer les animaux affectés pour des raisons de bien-être animal et de santé», indique le communiqué.

Plusieurs Länder allemands ont pris des mesures pour ralentir la propagation de la grippe aviaire.

Le ministre allemand de l'Agriculture, Alois Rainer, a averti vendredi qu'il y avait eu une «augmentation très rapide des infections» au cours des deux dernières semaines.

Le centre national allemand de recherche sur les épizooties, l'Institut Friedrich Loeffler (FLI), a mis en garde contre un risque «élevé» lié à l'épidémie.

Comme les oiseaux sauvages sont touchés, y compris, pour la première fois, les grues, le FLI a averti qu'une «transmission supplémentaire, possiblement à grande échelle» était à craindre.

Les autorités ont exhorté le public à éviter tout contact avec des animaux malades ou morts.

Le FLI a précisé que la transmission de l'oiseau à l'homme est théoriquement possible, bien que le danger réel soit considéré comme faible.