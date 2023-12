Gros carambolage entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Un gros carambolage s'est produit dimanche matin sur la N20 La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Les secours sont actuellement sur place, a indiqué la police cantonale neuchâteloise, revenant sur une information de la radio RTN.

Une vingtaine de véhicules seraient impliqués dans cette collision en chaîne (image d'illustration). KEYSTONE

L'accident a eu lieu peu après 07h30 entre Malvilliers et Valangin, a précisé la porte-parole de la police. Selon RTN, une vingtaine de véhicules seraient impliqués dans cette collision en chaîne, chiffre que la police n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat. Elle ne disposait pas non plus d'informations sur d'éventuelles personnes blessées.

hs, ats