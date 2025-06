Un homme de 27 ans a été grièvement blessé et six autres personnes ont été légèrement blessées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe à Mâcon (Saône-et-Loire) ayant impliqué de 60 à 80 personnes. Certaines étaient armées de machettes ou de barres de fer, a indiqué la procureure.

Keystone-SDA ATS

La victime, «issue de la communauté turque», souffrait d'une fracture à l'arrière du crâne causée par un objet contondant, a précisé la procureure de la République de Mâcon Anne-Lise Furstoss dans un communiqué.

Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et une personne susceptible d'avoir été impliquée dans la rixe a été placée en garde à vue dans l'après-midi, a-t-elle ajouté.

Les violences, qui ont également fait six blessés légers dont un policier et deux gendarmes hors service, se sont déroulées sur deux sites et en plusieurs temps, pour des motifs qu'il reste à éclaircir, selon la procureure.

Un premier épisode s'est déroulé vers 02h00 quand la police a été appelée au secours d'un jeune homme de 26 ans né à Nouméa, en Nouvelle Calédonie, blessé avec une barre de fer, a-t-elle expliqué.

Les agents dépêchés sur place ont vite croisé cinq proches du jeune homme, partis à la recherche de ses agresseurs. Quand un véhicule s'est approché du groupe, le ton est monté et le conducteur a reçu une gifle. Les occupants du véhicule sont alors repartis en promettant de revenir en nombre, selon le récit de Mme Furstoss.

Projectiles sur la police

«Quelques instants plus tard, une nouvelle rixe survenait», impliquant entre 60 et 80 personnes, dont certaines armées de machettes, barres de fer, pioches, crics ou haches, détaille-t-elle. Les policiers, visés par des tirs de projectiles, ont appelé des renforts. A leur arrivée, les participants à la rixe se sont dispersés.

«Face à la gravité des faits, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné un renforcement du dispositif de surveillance dans le secteur concerné», selon un communiqué de ses services.