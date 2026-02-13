Le journaliste guatémaltèque José Rubén Zamora, emprisonné depuis 2022 après avoir publié dans son journal des articles sur des affaires de corruption impliquant l'ancien président Alejandro Giammattei (2020-2024), a été libéré jeudi. Il a été assigné à résidence sans surveillance.

Le journaliste guatémaltèque Jose Ruben Zamora, fondateur du journal El Periódico, arrive à son audience au tribunal de Guatemala City, le jeudi 12 février 2026. (AP Photo/Moises Castillo) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le journaliste, qui sera transféré à son domicile dans les prochaines heures, s'est félicité de cette décision, estimant qu'il était «satisfaisant» qu'il existe encore des «juges objectifs».

M. Zamora, 69 ans, fondateur du défunt quotidien El Periodico, a passé 1290 jours en détention pour blanchiment d'argent présumé et falsification de documents, des accusations qu'il réfute, avec l'appui d'ONG, estimant qu'il s'agit d'un montage destiné à le réduire au silence en raison de ses reportages sur la corruption du précédent gouvernement de droite.

Un tribunal a condamné en juin 2023 le journaliste anticorruption à six ans de prison, mais la sentence a depuis été annulée et il doit être rejugé.

«Il lui est accordé l'assignation à résidence à son propre domicile, sans aucune surveillance», a déclaré le juge Maximino Morales, après avoir entendu les arguments de la défense et du ministère public lors d'une audience dans la capitale, a constaté l'AFP.

Le magistrat a fait valoir que M. Zamora a déjà purgé la peine correspondant au délit de falsification de documents, tel que le prévoit le Code de procédure pénale.

«J'ai passé plus de temps en prison que je n'aurais dû, j'ai subi des tortures, une répression psychologique, j'ai été une sorte de cadavre vivant», a encore déclaré Zamora aux journalistes après l'audience à laquelle il s'est présenté vêtu d'un costume noir.

M. Zamora a interdiction de quitter le pays.

Reporters sans frontières «appelle désormais à la libération définitive de ce journaliste emblématique», a déclaré à l'AFP Artur Romeu, directeur de l'organisation pour l'Amérique latine.

Son incarcération avait été condamnée par les Etats-Unis, l'ONU, Amnesty International et même par l'actuel président du Guatemala, Bernardo Arévalo, qui a qualifié d'"abus de pouvoir» les poursuites engagées contre le journaliste.

M. Zamora avait déjà bénéficié du régime d'assignation à résidence mais il avait été révoqué en mars 2025.