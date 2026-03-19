La compagnie aérienne de Hong Kong Cathay Pacific a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La compagnie annule tous ses vols pour Dubaï jusqu'au 30 avril 2026 inclus. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Compte tenu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, tous les vols Cathay Pacific à destination et en provenance de Dubaï sont annulés jusqu'au 30 avril 2026 inclus», a indiqué la compagnie dans un communiqué publié mercredi. Elle souligne que d'autres modifications de son programme de vols «pourraient être nécessaires dans les jours à venir».

L'entreprise avait déjà supprimé tous ses vols initialement prévus en mars à destination de Dubaï, ville des Emirats arabes unis, et de Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, prolongeant ainsi des suspensions antérieures.

Surcharge pour le carburant

Cathay Pacific a annoncé ce mois-ci quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse des prix du pétrole. La compagnie aérienne avait aussi annoncé des vols supplémentaires pour Londres, face à une demande croissante de trajets en direction de l'Europe.

Cathay Pacific avait dit observer une «augmentation généralisée» de la demande de vols depuis d'autres régions, en particulier de long-courriers. Nombre de voyageurs cherchent en effet des alternatives aux liaisons dépendantes des grands hubs aéroportuaires du Moyen-Orient.

Des analystes estiment que les marges des compagnies aériennes pourraient être affectées par la guerre.