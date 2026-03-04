  1. Clients Privés
Guerre en Iran 17'500 Américains ont quitté le Moyen-Orient

ATS

4.3.2026 - 20:22

Plus de 17'500 Américains sont rentrés aux Etats-Unis depuis que le pays et Israël ont déclenché la guerre contre l'Iran le week-end dernier, a indiqué mercredi le département d'Etat.

Les Etats-Unis sont en train d'organiser des vols charters et, contrairement à l'usage, les ressortissants américains pourront embarquer sans frais. (image prétexte)
Les Etats-Unis sont en train d'organiser des vols charters et, contrairement à l'usage, les ressortissants américains pourront embarquer sans frais. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 20:22

Quelque 8500 Américains sont rentrés dans la seule journée de mardi, a déclaré le secrétaire d'Etat adjoint Dylan Johnson.

Il a ajouté que le département d'Etat avait aidé près de 6500 personnes, la plupart des Américains partant par leurs propres moyens et à bord de vols commerciaux.

Les Etats-Unis sont en train d'organiser des vols charters et, contrairement à l'usage, les ressortissants américains pourront embarquer sans frais.

