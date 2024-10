Un homme a tenté de s'immoler par le feu samedi à Washington en signe de protestation contre l'offensive israélienne à Gaza. L'incident a eu lieu lors d'une des manifestations pro-palestiniennes ayant mobilisé des milliers de personnes aux Etats-Unis.

Samual Mena Jr, un journaliste, s'immole lors d'un rassemblement pro-palestinien dans le parc Lafayette près de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 5 octobre 2024. KEYSTONE

ATS

A Washington, plus d'un millier de manifestants en colère, brandissant des drapeaux palestiniens et libanais, se sont rassemblés devant la Maison-Blanche. Ils exigeaient la fin de l'aide militaire américaine à son allié stratégique Israël.

Près de deux heures après le début de la manifestation, un homme s'est approché et a tenté de s'immoler par le feu, selon des journalistes de l'AFP. Il a réussi à s'enflammer le bras gauche avant que des passants et des policiers ne l'arrosent d'eau et parviennent à éteindre les flammes à l'aide de keffiehs, les écharpes traditionnelles palestiniennes.

«Je suis journaliste», a-t-il lancé en dénonçant «la désinformation», entre deux hurlements de douleur une fois les flammes éteintes. La police a précisé que ses «blessures ne mettaient pas sa vie en danger».

Un candidat à la présidentielle

A New York, des milliers de personnes ont également défilé en solidarité avec les Palestiniens dans le célèbre quartier de Times Square. Parmi les manifestants figurait Cornel West, éminent défenseur des droits humains et candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.

Il a expliqué à l'AFP être présent «en solidarité» avec les Palestiniens «qui subissent un génocide vicieux». «Le nettoyage ethnique ne cesse de s'aggraver depuis un an. Nous devons continuer à nous battre», a-t-il affirmé.

