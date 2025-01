Guillaume Canet menacé: «Ça a été très très loin, trop loin»

Interviewé par Guillaume Pley pour l'émission Legend sur Youtube mercredi (8 janvier 25), l'acteur et réalisateur de 51 ans a révélé qu'il a carrément été menacé.

Guillaume Canet menacé par une fan de sa femme! Guillaume Canet, a subi l'amour débordant d'une fan... pour sa compagne Marion Cotillard. 10.01.2025

Covermedia Valérie Passello

L'admiration des fans va parfois beaucoup trop loin.

C'est en tout cas ce qu'a constaté à ses dépens Guillaume Canet, qui a subi l'amour débordant d'une fan... pour sa compagne Marion Cotillard.

Interviewé par Guillaume Pley pour l'émission Legend sur Youtube mercredi (8 janvier 25), l'acteur et réalisateur de 51 ans a révélé qu'il a carrément été menacé.

« On a eu une personne avec Marion qui a été... ça a été très très loin, trop loin », a confié celui qui est en couple avec l'actrice de La Mome depuis 2007. « C'était assez inquiétant, même, parce qu'il y a eu des menaces. On a été obligés de prévenir les autorités pour que ça s'arrête. C'est toujours flippant quand ça va trop loin comme ça. »

Guillaume Canet était directement visé par cette fan qui lui en voulait personnellement.

« C'était assez dérangeant parce que souvent ces gens-là sont des gens qui ont psychologiquement un souci, donc on n'a pas envie non plus de les mettre dans la merde, et on a envie que les choses se passent bien avec les autorités pour pas qu'elles aient des soucis derrière », justifie Guillaume Canet, qui a tout de même, à un moment donné, ressenti le « besoin de protéger » leur couple.