Gypsy Rose Blanchard a passé 10 ans en prison pour complicité dans le meurtre de sa mère. Aujourd'hui, la jeune femme de 33 ans est devenue mère pour la première fois.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Son histoire a fait le tour du monde : Gypsy Rose Blanchard (33 ans) a passé plusieurs années derrière les barreaux pour avoir participé au meurtre de sa mère Clauddine, surnommée «Dee Dee».

Fin décembre 2023, Gypsy Rose a finalement été remise en liberté. Douze mois plus tard, elle a donné naissance à son premier enfant.

Mercredi, Ken Urker, le partenaire de Gypsy Rose, a rendu la nouvelle publique sur son compte Instagram. Il a partagé une photo de la jeune femme de 33 ans sur son lit d'hôpital. Elle tient sa fille dans ses bras. «Nous accueillons 2025 avec le plus grand cadeau qui soit», peut-on lire en légende de la photo. Un porte-parole a indiqué à ABC News qu'elles se «portaient bien».

Le couple n'a pas encore publié le nom de leur fille, mais selon le magazine «People», elle s'appellerait Aurora.

La mère souffrait du syndrome de Münchhausen par procuration

Gypsy Rose a toujours souligné dans des interviews qu'elle souhaitait un jour devenir elle-même maman. Malgré son passé. Sa mère «Dee Dee» souffrait du syndrome de Münchhausen par procuration. Pendant des années, elle a convaincu le public et sa fille elle-même que Gypsy était gravement malade.

Pour cela, elle a traîné sa fille d'un rendez-vous médical à l'autre, lui a administré les médicaments les plus divers, lui a rasé la tête, l'a attachée à un fauteuil roulant et lui a arraché toutes ses dents.

L'ex-petit ami est encore en prison aujourd'hui

Ce n'est qu'en grandissant que Gypsy a réalisé qu'elle était en fait en bonne santé, mais que les actions de sa mère l'avaient rendue de plus en plus malade. À l'adolescence, elle fait la connaissance de Nicholas Paul Godejohn (35 ans) via un site Internet. Les deux deviennent un couple. Finalement, ils élaborent un plan pour tuer Dee Dee. En juin 2015, Godejohn passe finalement à l'acte.

Le jeune couple a ensuite pris la fuite, mais ils ont été arrêtés peu de temps après. Gypsy a été condamné à dix ans de prison pour complicité de meurtre. Godejohn est toujours en prison aujourd'hui. Il se bat également pour sa libération.