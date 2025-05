Le bâtiment de tête de l'hôtel de luxe Les Trois Rois, à Bâle, a été transformé. Le prestigieux bureau d'architectes Herzog & de Meuron y a réalisé un univers féerique comprenant des suites, un spa japonais et un nouveau restaurant.

Face aux médias réunis mercredi sur place, le directeur de l'hôtel a évoqué une «évolution significative», alors que le propriétaire des lieux et financier Thomas Straumann saluait cette «entrée dans un nouveau monde». L'architecte Jacques Herzog s'est réjoui, lui, de ce «nouveau pas en direction du sommet des hôtels de luxe européens».

Construit en 1903 sur le front de la rive gauche du Rhin, la partie centrale concernée de l'hôtel a abrité, tour à tour, le siège de la Banque cantonale bâloise, puis le centre d'informations de Bâle Tourisme avant d'être intégrée dans l'établissement cinq étoiles à partir de 2004.

Restaurant, grande salle, suites, spa

Dès septembre prochain, le grand public y aura accès au futur restaurant Banks, situé dans l'ancienne salle de bal. Il se distingue notamment par son bar central qui intègre une installation artistique du couple Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, relatant l'histoire de l'hôtel.

Dans les étages, und grande salle polyvalente pour des conférences et des festivités a été conçue, de même que plusieurs suites junior et une suite royale de 240m2. Le velours y côtoie le laiton et le bois. Un spa japonais a pris place dans les combles du bâtiment.

Les nouveaux espaces seront accessibles aux hôtes à partir de la foire Art Basel, à la mi-juin. L'hôtel affichera alors complet. Il n'a pas souhaité divulguer le coût des travaux.