Incendie Hangar en feu à Cuarnens : les veaux ont pu être évacués

ATS

24.8.2025 - 10:56

Un hangar à Cuarnens (VD), près de Cossonay, a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. Les veaux qui se trouvaient à l'intérieur ont pu être évacués. En revanche, plusieurs véhicules et machines ont été détruits.

Un hangar a été totalement détruit lors d'un incendie à Cuarnens (photo d'illustration).
Un hangar a été totalement détruit lors d'un incendie à Cuarnens (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

24.08.2025, 10:56

24.08.2025, 11:31

L'alerte a été donnée par un automobiliste qui circulait dans la région. Les pompiers et plusieurs patrouilles de gendarmerie se sont rapidement rendus sur place.

Le hangar a été totalement détruit, ainsi que deux véhicules de travail et une machine. Les veaux ont été pris en charge par les propriétaires, a indiqué dimanche la police vaudoise dans un communiqué.

Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine du sinistre. Le garde faune a été mobilisé pour une éventuelle pollution du ruisseau La Morvaz par les eaux d’extinction.

