Hanouna candidat à l'Elysée? La «vérité» mardi ou mercredi

L'animateur Cyril Hanouna, donné candidat à la présidentielle par l'hebdomadaire Valeurs actuelles, a indiqué lundi qu'il dirait «la vérité» mardi ou mercredi sur Europe 1.

«J'annonce pas ma candidature» dans le magazine, a précisé l'animateur star lundi. Mais «je vous dirai la vérité, ou demain ou mercredi» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Megane Bochatay

«Une +Une+ est en train de tourner», celle du numéro de Valeurs actuelles sortant mercredi, et «est en train de mettre le feu partout», a lancé M. Hanouna lors de son émission radio quotidienne.

«2027, le candidat Hanouna!», titre l'hebdomadaire marqué à l'extrême droite, en promettant des «révélations».

Dans ce dossier consulté par l'AFP, Valeurs actuelles détaille son programme supposé, décrit comme «un objet révolutionnaire, disruptif, iconoclaste».

«Création d'un Guantanamo à la française, regroupement de tous les ministères dans un super-ministère, instauration d'un salaire minimal de 2.200 ou 2.300 euros» y figurent notamment.

«Ce n'est pas une interview» à Valeurs actuelles et «j'annonce pas ma candidature» dans le magazine, a précisé l'animateur star lundi. Mais «je vous dirai la vérité, ou demain ou mercredi», a-t-il ajouté, ménageant le suspense.

10% des voix

«Beaucoup de gens me disent félicitations» et «je suis crédité de 10%» des voix dans un sondage pour l'hebdomadaire, s'est aussi réjoui le roi du clash et de l'audience, entouré de son équipe hilare.

Celui qui officiait jusque fin février sur C8 a été recruté par le groupe M6 pour animer à partir de septembre deux émissions, sur Fun Radio les après-midis et sur la chaîne W9 en avant-soirée.

«J'ai un métier, on peut pas tout faire non plus», a ajouté l'animateur au sujet d'une potentielle candidature.

Soutenu à droite et à l'extrême droite, boycotté à gauche, il n'a pas écarté jusqu'alors un tel projet.

Au programme: moins de députés, et du padel à l'Elysée

D'après un député RN interrogé par l'AFP, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont «au courant» de sa prochaine candidature «depuis une dizaine de jours». La réaction de la première a été «neutre», selon la même source.

«Ca serait pas la même chose que Zemmour (polémiste candidat en 2022, NDLR), ça serait plutôt comme Coluche», prétendant en 1981, aux yeux de ce parlementaire.

Valeurs actuelles affirme que, «depuis janvier, Cyril Hanouna rencontre une pelletée d'économistes, chiffre son programme». Il préconise une diminution de 30% du nombre de députés, une hausse des indemnités des maires et une baisse des charges pesant sur les petites et moyennes entreprises.

Lui-même renoncerait à un «salaire» de président et garderait un rôle d'animateur en organisant de grands débats démocratiques, selon les informations du magazine.

En outre, à ses frais, il prévoirait la construction dans les jardins de l'Elysée d'un court de padel, sport de raquette qu'il pratique assidûment.

© Agence France-Presse