  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hantavirus sur une croisière «Aucun nouveau cas symptomatique» pour le croisiériste

ATS

5.5.2026 - 18:26

«Aucun nouveau cas symptomatique» n'a été identifié à bord du navire de croisère Hondius, immobilisé depuis dimanche près du Cap-Vert en raison d'un foyer d'hantavirus à bord, a déclaré mardi le croisiériste néerlandais qui opère le navire.

Jusqu'à présent, trois personnes sont décédées sur le bateau (archives).
Jusqu'à présent, trois personnes sont décédées sur le bateau (archives).
Hans R. Gelderblom/RKI/dpa

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:26

«À ce stade, aucun nouveau cas symptomatique n'a été identifié à bord, hormis ceux déjà signalés», a indiqué Ocean Expeditions dans un communiqué publié à 15h00 GMT (17h00 suisse).

«On veut rentrer chez nous». Foyer d'hantavirus présumé: passagers à bord dans l'incertitude

«On veut rentrer chez nous»Foyer d'hantavirus présumé: passagers à bord dans l'incertitude

Les plus lus

Mbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades
Les restes humains trouvés à Engwang sont ceux d'une disparue
Lindsey Vonn sans béquilles, Eileen Gu dans un nuage de bulles...
Une commission refuse de justesse le 130 km/h sur les autoroutes
«Pas de frais d'hospitalisation pour les victimes»