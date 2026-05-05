«Aucun nouveau cas symptomatique» n'a été identifié à bord du navire de croisère Hondius, immobilisé depuis dimanche près du Cap-Vert en raison d'un foyer d'hantavirus à bord, a déclaré mardi le croisiériste néerlandais qui opère le navire.

Jusqu'à présent, trois personnes sont décédées sur le bateau (archives). Hans R. Gelderblom/RKI/dpa

Keystone-SDA ATS

«À ce stade, aucun nouveau cas symptomatique n'a été identifié à bord, hormis ceux déjà signalés», a indiqué Ocean Expeditions dans un communiqué publié à 15h00 GMT (17h00 suisse).