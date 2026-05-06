Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius, un foyer d'hantavirus, ont été priées de se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Le MV Hondius, à bord duquel l'épidémie s'est déclarée, se trouvait au large du Cap-Vert mercredi soir, faisait route vers les îles Canaries, en Espagne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de «deux personnes qui sont rentrées indépendamment au Royaume-Uni après avoir été à bord du MV Hondius», a précisé l'agence, soulignant dans son communiqué qu'"aucune de ces personnes ne présente actuellement de symptômes».

«Elles reçoivent des conseils et un soutien de l'UKHSA et ont été invitées à s'isoler», a ajouté l'UKHSA.

Le MV Hondius, à bord duquel l'épidémie s'est déclarée, se trouvait au large du Cap-Vert mercredi soir, faisait route vers les îles Canaries, en Espagne.

L'agence a souligné qu'elle apportait également son soutien à un «petit nombre» de personnes identifiées comme ayant été en contact étroit avec les passagers du bateau. Celles-ci, qui ne présentent pas non plus de symptômes, ont également été invitées à s'isoler et un accompagnement leur a été proposé.

«Le risque pour la population générale demeure très faible», a rappelé l'UKHSA.

Dans son communiqué, elle a confirmé qu'un ressortissant britannique faisait partie des trois personnes suspectées d'être atteintes d'hantavirus et évacuées du navire pour être soignées aux Pays-Bas.

L'UKHSA a déclaré qu'elle était en contact étroit avec les équipes médicales qui assurent leur prise en charge.

Et elle a informé que les autres ressortissants britanniques à bord pourraient être rapatriés une fois que le navire serait arrivé à sa prochaine destination, s'ils ne développaient aucun symptôme.

«Aucun des citoyens britanniques à bord ne signale actuellement de symptômes mais ils font l'objet d'une surveillance étroite», a ajouté l'agence.