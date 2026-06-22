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Hantavirus Fin de quarantaine en Argovie pour le membre d'équipage du «Hondius»

ATS

22.6.2026 - 10:08

Le membre d'équipage suisse du navire de croisière «Hondius» touché par une épidémie de hantavirus a terminé sa quarantaine en Argovie. Il n'a développé aucun symptôme et tous ses tests se sont révélés négatifs.

epa12971067 An aerial view of the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius after arriving in the port of Rotterdam, The Netherlands, 18 May 2026. The cruise ship is due to dock in Rotterdam with 27 people still on board, including Dutch nationals. EPA/PETER LIPTON
epa12971067 An aerial view of the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius after arriving in the port of Rotterdam, The Netherlands, 18 May 2026. The cruise ship is due to dock in Rotterdam with 27 people still on board, including Dutch nationals. EPA/PETER LIPTON
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:08

La quarantaine de 42 jours, ordonnée le 19 mai par la médecin cantonale argovienne, a pris fin jeudi dernier, annoncent lundi les autorités argoviennes. Durant cette période, l'homme a dû mesurer sa température quotidiennement, porter un masque FFP2 pour sortir et se soumettre à des tests réguliers à domicile et à l'Hôpital cantonal d'Aarau (KSA).

Tous les tests étaient négatifs, de sorte que la quarantaine a pu être levée. Le suivi médical a été assuré par le médecin-chef en infectiologie du KSA. Les mesures ont été coordonnées avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Centre des maladies virales émergentes de Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le département argovien de la santé souligne que le membre d'équipage «s'est montré très responsable et a respecté les consignes de manière exemplaire» durant toute sa quarantaine, dont une partie avait démarré aux Pays-Bas. Il était un cas contact de treize personnes infectées par le hantavirus à bord du navire de croisière battant pavillon néerlandais.

Jeudi dernier, le directeur général de l'OMS avait indiqué que presque tous les passagers et membres d'équipage du «Hondius» placés en quarantaine aux Pays-Bas étaient désormais autorisés à rentrer chez eux. Trois personnes sont décédées lors de la flambée de hantavirus qui a déclenché une alerte sanitaire internationale.

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