«La lesbophobie tue» Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée

Clara Francey

3.9.2025

Une institutrice de 42 ans, harcelée par un corbeau en raison de son homosexualité, a été retrouvée morte lundi matin à Anglards-de-Salers (Cantal) près de son domicile, la piste du suicide étant privilégiée, a indiqué mardi le parquet.

Agence France-Presse

03.09.2025, 15:54

03.09.2025, 16:20

Directrice d'une école à classe unique à Moussages, à une dizaine de kilomètres d'Anglards-de-Salers, la victime a été découverte sans vie par les gendarmes en contrebas d'un site escarpé, a précisé à l'AFP Sandrine Delorme, procureure de la République d'Aurillac, confirmant une information du Parisien.

Une enquête «en recherche des causes de la mort» a été ouverte «afin de recueillir tous les témoignages et permettre à la famille d'apporter tous les éléments, même si l'acte ne pose pas de question particulière», a-t-elle ajouté. Aucun écrit n'a pour l'heure été retrouvé, selon elle.

La directrice avait prévenu les secours avant son geste mais le temps que les gendarmes soient informés, elle était déjà passée à l'acte, selon une source de la gendarmerie.

Durant l'année scolaire 2023-2024, cette directrice avait retrouvé des tags et une lettre anonyme avec menaces de mort concernant son orientation sexuelle. Elle avait été alors arrêtée temporairement par son médecin avant de reprendre son activité. Depuis fin avril, elle était de nouveau en arrêt de travail, selon le rectorat de Clermont-Ferrand.

Une enquête avait été ouverte par le parquet mais celle-ci «n'avait pas permis d'identifier les auteurs» et avait été classée en mars 2025 «en l'absence de nouveaux faits», a précisé Mme Delorme.

L'académie suivait «de près» sa situation, «préparant son retour en tenant compte de ses souhaits», a ajouté le rectorat dans un communiqué, saluant la mémoire d'«une figure respectée du Cantal».

La disparition de la quadragénaire, le jour de la rentrée scolaire, a suscité un vif émoi auprès des communautés enseignante et homosexuelle.

«L’urgence aujourd’hui n’est pas de trouver un coupable»

«L’urgence aujourd’hui n’est pas de trouver un coupable»

Julia Torlet critique l’Éducation nationale pour son inaction après le suicide d’une institutrice harcelée. Une enquête a été ouverte en 2024 après cinq plaintes sans suite, soulignant l’absence de réaction.

03.09.2025

Enquête administrative

Interrogée par l'AFP, l'Éducation nationale s'est dite «profondément touchée par le décès tragique» de la professeure et a annoncé l'activation mardi d'«une cellule d’écoute» dans la circonscription de son école.

En soirée, le ministère a annoncé dans un communiqué avoir saisi l'Inspection générale de l'Education, du Sport et de la Recherche «pour réaliser une enquête administrative» portant sur «l’ensemble des faits et des procédures» ayant précédé le décès.

La FSU-SNUipp, principal syndicat du primaire, souligne qu'elle «a mis fin à ses jours, après de longs mois de harcèlement lesbophobe sur son lieu de travail» en réclamant une telle enquête administrative «afin d'éclaircir les différentes responsabilités au sein de l'Education nationale qui, en tant qu'employeur, n'a pas été en capacité de protéger».

«L’enquête judiciaire devra conduire à punir ceux à l’origine des actes discriminatoires qui ont conduit notre collègue à mettre fin à ses jours», a réagi dans un communiqué le syndicat Unsa.

«L'enquête interne devra elle conduire à comprendre pourquoi l'employeur, informé de la situation, n'a pas réussi à protéger son personnel», a ajouté l'Unsa.

«Face aux actes de harcèlement homophobe et de menaces dont elle a été victime, des mesures d'accompagnement avaient été mises en place par l'institution, notamment l’octroi de la protection fonctionnelle, un signalement au procureur, et l’activation de dispositifs de soutien», a fait valoir le ministère dans son communiqué.

Sur Instagram, Julia Torlet, la porte-parole de SOS Homophobie, affirme que «l'Education nationale a du sang sur les mains» et que la «lesbophobie tue». «Caro, directrice d'école a décidé de mettre fin à ses jours ce lundi, jour de rentrée. (...) Nous sommes dévastés», écrit mardi sur X le Syndicat des directrices et directeurs d'école.

