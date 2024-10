«J'espère qu'il va bien»: Kamala Harris a de nouveau mis en doute mardi la santé mentale de Donald Trump, après que son rival eut écourté la veille au soir une réunion de campagne, restant longuement sur scène à écouter ses chansons préférées.

Lors d'une halte à Oaks, en Pennsylvanie, le candidat à l'élection présidentielle Donald Trump a demandé à écouter sa playlist préférée, un épisode qui a duré une trentaine de minutes. ATS

ATS

«Trump semble perdu, confus et comme figé sur scène», a commenté l'équipe de campagne de la démocrate en diffusant une vidéo de l'incident.

Donald Trump, 78 ans, a répliqué aux interrogations par un message nocturne sur son réseau social, affirmant avoir obtenu des résultats «exceptionnels» à deux examens cognitifs distincts. «Je suis en bien meilleure santé que Clinton, Bush, Obama, Biden et, surtout, Kamala», a assuré le républicain.

La scène étrange s'est déroulée lors d'un «town hall» -séance publique de questions-réponses avec des électeurs- organisé par le candidat à Oaks, en Pennsylvanie. L'événement, dans une salle apparemment mal climatisée, a été interrompu quand deux spectateurs ont successivement fait un malaise, nécessitant l'intervention de secouristes.

Diffusion de sa playlist préférée

«Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite tomber dans les pommes? Levez la main s'il vous plaît», a alors ironisé Donald Trump. Puis, alors que la réunion de campagne n'avait commencé qu'une demi-heure auparavant, le septuagénaire a suggéré: «Et si on se faisait un festival de musique? (...) Arrêtons les questions, écoutons de la musique».

Le républicain a demandé que soit diffusée sa «playlist» préférée, avec en premier lieu le ténor Luciano Pavarotti entonnant l'"Ave Maria».

Donald Trump est souvent décrit comme très attaché à ses listes de chansons favorites, qu'il aime faire passer dans son avion privé ou à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Mais, ici, l'étonnement est venu du fait que le candidat n'a pas repris sa séance de questions-réponses.

«Qui donc a envie d'entendre des questions?», a-t-il tranché. La soirée électorale a donc pris un tour insolite durant plus de trente minutes en musique, l'ancien président se balançant debout, son micro en main.

«Hallelujah», «YMCA»

Le public a notamment pu écouter «Con Te Partiro» d'Andrea Bocelli et Sarah Brightman, «Hallelujah» interprété par Rufus Wainwright, «Nothing Compares 2 U» de Sinéad O'Connor, «An American Trilogy» d'Elvis Presley, «Rich Men North of Richmond» d'Oliver Anthony, «November Rain» de Guns N' Roses et, bien sûr, le tube disco incontournable des meetings de Donald Trump: «YMCA» des Village People.

Ces derniers jours Kamala Harris a plusieurs fois accusé son adversaire dans la course à la Maison Blanche d'être «instable» mentalement.

ATS