L'ancien producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, en prison pour viol et agression sexuelle, est atteint d'un cancer de la moelle osseuse, ont rapporté des médias américains lundi.

Le producteur américain incarcéré Harvey Weinstein souffre d'un cancer, annoncent mardi les médias américains. ATS

SDA / ATS ATS

Le roi déchu de 72 ans, qui a été inculpé en septembre pour une autre agression sexuelle, souffre d'une leucémie myéloïde chronique et suit un traitement dans une prison de New York, selon NBC News et ABC News.

ATS