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Valais Hausse des interventions de secours l'hiver passé

ATS

7.5.2026 - 11:51

Le système de secours valaisan a connu une forte sollicitation durant la saison d'hiver, soit entre le 25 décembre 2025 et le 12 avril 2026. L'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a enregistré une hausse globale des interventions de 18% sur un an.

Les ambulanciers ont été particulièrement sollicités, l'hiver dernier, en Valais (photo d'illustration).
Les ambulanciers ont été particulièrement sollicités, l'hiver dernier, en Valais (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.05.2026, 11:51

07.05.2026, 11:54

«L'analyse détaillée de la très haute saison hivernale souligne la nécessité d'une coordination fluide de tous les moyens de secours au sein de la centrale d'appels d’urgence sanitaire 144, ainsi que l'importance du système de milice complémentaire», estime l'OCVS, dans un communiqué de presse, jeudi.

La comparaison des chiffres d'intervention avec la période du 25 décembre au 12 avril de l’année précédente présente une augmentation globale des opérations de secours d'environ 18%.

Ambulances: forte hausse

Les interventions en ambulances sont passées de 5500 à 7000 (+27%) et les transferts interhospitaliers de 262 à 356 (+36%). Au niveau des prises en charge par hélicoptère, celles-ci ont connu une baisse de 2071 à 1926 (-7%), alors que les transferts interhospitaliers ont augmenté d'un tiers (de 74 à 99).

En complément des moyens de secours du dispositif professionnel, les forces organisées au sein du système de milice ont apporté une contribution essentielle à l'aide rapide sur le terrain. Les First responders sont intervenus 1736 fois et les sauveteurs spécialisés à 464 reprises.

L'impact de Crans-Montana

«Nous avons été mis à rude épreuve la saison dernière (ndlr: notamment par le drame de Crans-Montana). Mais c’est précisément dans ces moments de pointe que la force de notre dispositif se révèle», a commenté le directeur de l’OCVS, le Dr. Fredy-Michel Roten. «Grâce à la coordination centralisée de tous les moyens de secours via la centrale d’appels d’urgence sanitaire 144 et à l’engagement sans faille de nos équipes professionnelles et de milice, nous avons pu maintenir à tout moment la qualité habituelle des soins d’urgence malgré un volume élevé.»

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