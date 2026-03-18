Les saisies de stupéfiants et de cigarettes de contrebande ont augmenté aux douanes suisses en 2025, indique mercredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Les recettes encaissées ont atteint au total 23,4 milliards de francs.

L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières a découvert 1,6 million de cigarettes de contrebande en 2025. ATS

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En 2025, l'OFDF a découvert 1,6 million de cigarettes de contrebande, soit nettement davantage qu’en 2024 (950'000) et deux fois plus qu’en 2023, notent les autorités fédérales dans un communiqué.

La quasi-totalité (1,3 million) a été introduite par le trafic aérien. Environ deux tiers des saisies ont eu lieu à l’aéroport de Genève, un peu moins d’un tiers à celui de Zurich et une toute petite partie à celui de Bâle. «Cette répartition s’explique probablement par le fait qu’un grand nombre des cigarettes introduites sur le territoire par voie aérienne étaient destinées à la France», indique l'OFDF.

Ces cigarettes sont introduites généralement en Suisse par des particuliers pour le compte de réseaux internationaux. L’objectif est de vendre plus cher des produits achetés ou fabriqués à bas prix en contournant les droits de douane ou les taxes d’importation, selon la Confédération.

Davantage de stupéfiants et de médicaments

En ce qui concerne les stupéfiants, l'OFDF a effectué «sensiblement plus» de saisies qu’en 2024, dont presque quatre fois plus de marijuana. La quantité de drogue de synthèse a explosé, alors qu'en 2024, 175 kg ont été saisis, en 2025 ce chiffre s'élève à 2415 kg. La raison de cette hausse est notamment due à «une unique saisie de plus de 2000 kg de "THC edibles», c’est-à-dire de produits comestibles contenant des cannabinoïdes de synthèse ou semi-synthétiques."

La cocaïne et d'héroïne découvertes ont aussi augmenté, tandis que les saisies d'amphétamines et de méthamphétamines ont diminué (5 kg l'année dernière, 44 kg en 2024).

En collaboration avec Swissmedic, les autorités ont saisi des médicaments: le nombre d’envois mis en sûreté (6647) enregistre une hausse par rapport à 2024 (5668). Les inducteurs de l'érection représentent 41% des principaux médicaments saisis.

Les cas de séjours illégaux ont diminué (14'577), soit la moitié moins qu’en 2024 (29'459).

Légère baisse des recettes en 2025

L’OFDF a établi 72,8 millions de déclarations en douane en 2025. Les importations ont particulièrement augmenté (61,2 millions en 2025 contre 58,2 en 2024), en raison du nombre important d’envois aux particuliers en provenance du commerce en ligne. Cette évolution se traduit également par une nouvelle hausse des envois d’articles de marque contrefaits.

En 2025, l’OFDF a encaissé près de 23,4 milliards de francs, soit légèrement moins que l’année précédente (23,7 milliards). Les divers impôts et taxes perçus par l’OFDF, comme la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les huiles minérales, représentent près d’un tiers des recettes totales de la Confédération.