Erection, cheveux, hormones... Hausse des saisies de médicaments importés illégalement en 2025

ATS

16.2.2026 - 12:38

Le nombre d'envois illégaux de médicaments saisis à leur arrivée en Suisse a augmenté de 17% en 2025, annonce Swissmedic lundi. Ainsi 6647 envois illégaux ont été interceptés. Les paquets originaires d'Europe de l'Ouest sont toujours plus nombreux.

Swissmedic informe également d'une stratégie de contournement utilisée pour les stimulants érectiles d'origine indienne.
Swissmedic informe également d'une stratégie de contournement utilisée pour les stimulants érectiles d'origine indienne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:38

Près de 40% des envois illégaux de médicaments provenaient de pays d'Europe de l'Ouest (France et Allemagne notamment) en 2025. En 2022, cette proportion s'élevait à 9%. Les importations d'origine asiatique (sans l'Inde) sont pour leur part en nette diminution depuis quatre ans, à 9% du total (d'Hong Kong et de Turquie principalement).

Changements de produits

Les stimulants érectiles demeurent les produits les plus saisis, à 41% du total. Cependant, leur quantité a pratiquement diminué de moitié en quatre ans – ils représentaient 79% des saisies en 2022 -.

En revanche, les produits utilisés contre la chute des cheveux marquent une hausse importante parmi les saisies, passant de 4% en 2024 à 19% en 2025. Les hormones connaissent aussi une nette croissance, passant de 4% à 12% des saisies sur la même période.

Bien qu'il soit en augmentation sur un an avec 6647 saisies, le nombre de médicaments illégaux reste proche des valeurs des années précédentes. Au total, 6793 envois avaient été interceptés en 2022 contre 6659 en 2023.

Fausses pharmacies en ligne

Swissmedic rend attentif aux sites internet étrangers se présentant faussement comme des pharmacies en ligne suisses. Ces offres affichent des symboles ou logos trompeurs, et utilisent des extensions de domaine suisses (comme.ch). Or, ceux-ci «n’ont aucun lien avec la Suisse, et disposent encore moins d’autorisations pour la vente par correspondance dans le pays», rappelle l'institut dans son communiqué.

Swissmedic informe également d'une stratégie de contournement utilisée pour les stimulants érectiles d'origine indienne. Des intermédiaires criminels basés au sein de l'Union européenne réexpédient ces produits en les divisant en nombreux petits paquets, «afin de rester en dessous de la quantité d’importation tolérée pour les particuliers», explique le communiqué.

Swissmedic rappelle que les produits importés illégalement peuvent comporter des risques majeurs pour la santé, créer des dépendances ou développer des résistances aux antibiotiques notamment.

