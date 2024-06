Le niveau des lacs, des rivières et des ruisseaux en Suisse alémanique a augmenté lundi matin après des pluies nocturnes. Les débits devraient continuer à croître dans le courant de la journée.

Vue par drone de l'Allmend inondé le samedi 1er juin 2024, près de Frauenfeld. (KEYSTONE/Christian Merz) KEYSTONE

ATS

Les pics de crue devraient se produire dans la nuit de lundi à mardi, selon le bulletin des dangers naturels de la Confédération. La situation devrait ensuite se détendre grâce à une accalmie des conditions météorologiques.

Lundi matin, les niveaux des lacs de Zurich et des Quatre-Cantons ont à nouveau augmenté, après une baisse la veille. Actuellement, le niveau de danger pour le lac de Constance est de 3, ce qui équivaut à un «danger marqué». Pour les lacs de Zurich et des Quatre-Cantons ainsi que pour la Limmat, la Reuss et la Thur, le niveau de danger est de 2, soit un «danger limité».

Selon les prévisions actuelles, le lac de Constance devrait rester dans la zone de danger 3. Le lac inférieur pourrait toutefois atteindre temporairement le niveau de danger 4, c'est-à-dire un «danger fort».

