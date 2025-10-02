  1. Clients Privés
Police et justice Haut-Rhin: 25 ans de réclusion pour un assassinat à 17 ans

ATS

2.10.2025 - 23:45

La cour a suivi les réquisitions de l'avocate générale en prononçant 25 ans de réclusion criminelle (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Un jeune homme a été condamné jeudi à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, pour l'assassinat d'un quinquagénaire en 2022 alors qu'il avait 17 ans, a-t-on appris de sources judiciaires.

Keystone-SDA

02.10.2025, 23:45

Le 3 novembre 2022 en fin d'après-midi, l'adolescent, arrivé depuis peu dans un foyer de Mulhouse, avait asséné de nombreux coups de couteau à un autre pensionnaire de la résidence, Thierry Develle, 59 ans. Il avait ensuite, au milieu de la nuit, mis le feu à la chambre de sa victime pour tenter d'effacer ses traces.

Suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, l'accusé avait déjà été condamné au moins trois fois, mais jamais pour des violences ni pour des faits criminels.

Renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, il a été jugé à Colmar, à huis clos, pour assassinat et destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La cour a suivi les réquisitions de l'avocate générale, Stéphanie Fernandes, en prononçant 25 ans de réclusion criminelle.

Lorsqu'il sortira de détention, le jeune homme aujourd'hui âgé de 20 ans, de nationalité française, devra respecter pendant dix ans un suivi socio-judiciaire comprenant notamment les obligations de se soigner et de travailler.

Le mobile du crime n'a pas pu être déterminé précisément.

